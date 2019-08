Suraida Hatta Sabet Juara The Best Performa Kreasi Baju Bodo di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Maros, Hj Suraida Hatta meraih Juara The best performa Kreasi Baju Bodo.

Juara itu disabet dalam Parade Fashion Show Dekranasda Sulsel, di Hotel Claro, Kamis (8/8/2019) kemarin.



Parade Busana Baju Bodo tersebut diikuti seluruh Ketua Dekranasda Kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan.



Selain Juara The Best Performa Kreasi Baju Bodo, Maros Juga menyabet Runner Up Fashion Show Produk Kerajinan.

Maros menampilkan Payet buatan pengrajin.



Fashion Show tersebut diwakili Istri Camat Marusu, Indira Eka Pratiwi.



Acara ini menjadi rangkaian acara di hari terakhir Pameran Kerajinan Nasional Daerah dan Produk Industri Kreatif Nusantara 2019.

Kegiatan bertajuk Sulsel Maraja yang digelar sejak Selasa lalu (6/8/2019).

Ketua TP-PKK Maros, Suraida mengaku senang dengan perolehan tersebut, Jumat (9/8/2019).

Dia berharap hal tersebut menjadi motivasi tersendiri dalam dunia industri busana.

"Industri busana yang saat ini dikembangkan di Maros,seperti kerajinan Payet yang bisa di kreasikan pada baju bodo," kata Suraida.



Sementara Ketua Dekranasda Sulsel, Liestiaty F Nurdin yang menutup acara tersebut mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta.

Peserta telah mengikuti kegiatan Pameran, Rapat Kerja dan Fashion Show Dekranasda ini.



Pemerintah dan Dekranasda Provinsi akan terus mendorong semaksimal mungkin agar produk kerajinanbisa lebih di kenal secara Nasional hingga ke luar negeri. (*)

