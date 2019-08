Jelang Iduladha, Harga Ayam di Pasar Karisa Jeneponto Terpantau Normal

TRIBINJENEPONTO.COM, BINAMU - Tiga hari menjelang Iduladha harga ayam potong dan ayam ras di pasar Karisa, Jl Pahlawan, Kecamatan Binamu, Jeneponto terpantau normal, Kamis (8/8/2019) siang.

Tak ada lonjakan harga yang signifikan. Maupun permintaan dari konsumen. Menurut salah seorang pedagang Saenal Dg Rola mengatakan harga ayam yang Ia jualnya masih normal.

Wanita Sejuta Dollar Beri Motivasi di Pengenalan Apartemen Delft CitraLand City Losari

TRIBUNWIKI: Lirik What Are You Up To dari Kang Daniel, Lengkap Terjemahannya

PKB Gelar Tasyakkuran Harla ke-21 Dirangkaikan Rakorwil DPW di Mamasa

Dualisme Kepemimpinan Pemprov Sulsel, JK Akan Pertemukan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman

Rakorwil, PKB Sulbar Rekomendasi Cak Imin Aklamasi Jadi Ketua Umum

"Belum ada lonjakan harga, semua masih dibatas normal seperti hari-hari sebelumnya," kata pria yang akrab disapa Dg Rola ini.

Ia menjual ayam mulai harga 60 ribu per ekor sampai 70 ribu per ekor untuk ayam potong

Sementara ayam ras di jual dengan harga 50 per ekor sampai 60 ribu per ekornya.

"Kalau harganya itu mulai 60 per ekor sampai 70 ribu per ekor untuk ayam potong dan 50 per ekor sampai 60 per ekor untuk ayam ras tergantung besar kecilnya," jelas Saenal.

Penjual ayam di Pasar Karisa Jeneponto Saenal Dg Rola. (Ikbal Nurkarim/Tribun Timur)

Saenal Dg Rola menambahkan harga ayam tak mengalami lonjakan karena pasokan masuk banyak dan pembeli yang belum meningkat.

Namun ia tak menampik jelang hari raya Iedul qurban biasanya harga ayam akan melonjak naik.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, harga akan naik jika min 1 lebaran itu biasanya harga naik, tapi itupun tidak terlalu signifikanji," tutupnya. (*)

Laporan Wartawan TribunJeneponto.com @ikbalnurkarim

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Wanita Sejuta Dollar Beri Motivasi di Pengenalan Apartemen Delft CitraLand City Losari

TRIBUNWIKI: Lirik What Are You Up To dari Kang Daniel, Lengkap Terjemahannya

PKB Gelar Tasyakkuran Harla ke-21 Dirangkaikan Rakorwil DPW di Mamasa

Dualisme Kepemimpinan Pemprov Sulsel, JK Akan Pertemukan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman

Rakorwil, PKB Sulbar Rekomendasi Cak Imin Aklamasi Jadi Ketua Umum