TRIBUNWIKI: Pohon Sengon Disebut Jadi Penyebab Mati Lampu Jakarta, Seperti Ini Lho Pohonnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pohon Sengon diduga menjadi penyebab utama padamnya listrik di pulau jawa.

Melansir dari Tribun Solo beredar foto pohon sengon yang disebut-sebut penyebab listrik padam di setengah Pulau Jawa.

Dalam foto yang beredar, pohon sengon tersebut sangat tinggi dan puncaknya diduga dekat dengan kabel listrik.

"Hasil investigasi gangguan pohon jaringan 500 kV Ungaran - Pemalang I Span 434-435," begitu bunyi tulisannya.

Foto pohon sengon itu juga ramai dibahas di Twitter.

Seperti diketahui, penyebab listrik padam di berbagai wilayah itu berawal dari terganggunya sistem transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 Kv jalur Ungaran- Pemalang.

Melansir dari Kompas.com, Polda Jawa Tengah sudah mengecek tower transmisi di daerah Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019) siang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan ada pohon yang diduga melebihi batas ketinggian yang seharusnya.

Pohon tersebut diduga mengakibatkan lompatan listrik.

"Kerusakan, diduga sementara adanya pohon yang ketinggiannya melebihi batas ROW (right of way) sehingga mengakibatkan flash atau lompatan listrik," ucapnya di Gedung Humas Mabes Polsi, Jakarta Selatan, Senin (5/9/2019