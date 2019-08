PIFAF Berpotensi Kembali Masuk Kalender Event Indonesia 2020

Polewali Mandar Internasional Folk and Art Festival (PIFAF) ke-IV akhinya resmi bergilir. Pembukaan event bertaraf internasional ini berlangsung di Stadion HS Mengga Polewali, Kamis (1/8/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, POLMAN -- Polewali Mandar Internasional Folk and Art Festival (PIFAF) merupakan agenda pariwisata yang masuk dalam kalender event pariwisata Indonesia.

Even bertaraf internasional ini merupakan satu dari 100 agenda pariwisata yang masuk dalam kalender Kementerian Pariwisata (Kemenpar) 2019.

Koordinasi Calendar of Event (CoE) Kemenpar RI, Arya Raseno sangat kagum dengan even tersebut. Menurutnya festival seperti ini sangat luar biasa. Apalagi animo masyarakat sangat tinggi untuk menyaksikan even tersebut.

"Ada 100 event yang masuk dari seluruh Indonesia dan ini salah satu yang masuk dalam kegiatan kita," ujar Arya saat pembukaan PIFAF ke-IV di Stadion HS Mengga Polman, Kamis (1/8/2019).

Kata Arya, sisi lain yang sangat menarik dari PIFAF yakni keterlibatan ratusan UMKM. Terdapat 400 lebih UMKM yang ambil bagian dalam kegiatan yang akan berlangsung 1-7 Agustus 2019 ini.

Arya menyampaikan, pada PIFAF kali ini hadir 150 an seniman yang merupakan wisatawan mancanegara. Mereka datang kesini dan akan kembali ke negara masing-masing.

Saat itulah promosi dari mulut ke mulut akan berjalan. Itu dinilai lebih efisien dibanding berkunjung untuk promosi ke luar negeri.

Ia berharap PIFAF akan kembali masuk dalam 100 agenda pariwisata di Indonesia pada tahun berikutnya.

"Tahun 2020 kita berharap kegiatan ini juga masuk," katanya.

PIFAF terselenggara berkat kerjasama Pemkab Polman, Pemprov Sulbar dan Kemenpar.