TRIBUNWIKI: Marvel Umumkan 10 Film Phase 4, Ini 5 Film Terakhir, Jadwal Rilis, Ulasan, dan Pemain

Marvel Cinematic Universe (MCU) telah secara resmi mengumumkan film-film dan serial yang akan tayang pada tahun 2020 dan 2021 atau disebut MCU Phase 4.

Pengumuman ini tentu telah dinanti-nanti oleh para penggemar film superhero Marvel.

Pasalnya dalam kesempatan panel di Hall H, San Diego Comic Con, Minggu (21/7/2019) waktu Indonesia, MCU tak hanya merilis tanggal penayangan, tapi juga logo, pemain, dan judul film yang ada di Phase 4.

Ada 10 film yang akan tayang dalam Phase 4 ini. Berikut lima film yang tayang terakhir, lengkap dengan jadwal tayang, pemain, dan sinopsis.

6. Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 7 Mei 2021

Hadirnya sang penyihir Dr Strange, selama ini disambut baik oleh para fans Marvel. Film pertamanya sukses, dan kehadiran tokoh Stephen Strange di Avengers selalu ditunggu.

Termasuk juga film ketiganya, yang dikabarkan akan diberi judul Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Cerita Doctor Strange in the Multiverse of Madness nantinya akan menjadi kelanjutan dari film Marvel sebelumnya. Yakni Doctor Strange, Avengers: Endgame, dan serial TV WandaVision.

Dilansir Tribun Style, film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness ini dikonfirmasi akan memiliki nuansa yang lebih horor.

Dan dikabarkan Doctor Strange In The Multiverse Of Madness akan menampilkan Scarlet Witch milik Elizabeth Olsen sebagai karakter pendukung utama.

Sutradara Scott Derrickson sendiri memang terkenal akan karyanya pada film horo.