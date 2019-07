Mahasiswa Murdoch University Australia Study Visit ke FKM Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Desain urban planning program Revitalisasi Permukiman Kumuh dan Lingkungannya atau Revitalising Informal Settlement and Their Environment (RISE), menarik perhatian mahasiswa Jurusan Engineering & Energy, College of Science, Health, Engineering and Education, Murdoch University, Australia.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Monash University dan Universitas Hasanuddin.

Dari rilis yang diterima Tribun Timur, Selasa (16/7/2019) antusiasme mahasiwa Engineering terlihat dalam study visit ke kantor RISE Indonesia di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas, Senin (15/7/2019).

Study visit mahasiswa Murdoch ini dipimpin langsung Academic Chair Environmental Engineering Murdoc University, Dr Martin Anda PhD, BSC (Hons), B Eng (UWA).

Kunjungan mereka diterima oleh RISE Indonesia Coordinator Fitriyanty Awaluddin, Unhas RISE Focal Point Ansariadi, SKM, MSc PH, PhD, RISE Build, Team Leader DR Eng Ihsan Latief.

Juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan FKM Unhas Prof Sukri Palutturi, SKM, MKes, MSc PH, Ph D.

RISE merupakan proyek penelitian Monash University Australia dan Universitas Hasanuddin di Makassar.

Bekerja di 12 permukiman kumuh dan satu lokasi percontohan di Makassar.

RISE bertujuan untuk memberikan bukti berbasis penelitian, bahwa pendekatan kota yang peka air dan terlokalisir dapat memberikan perbaikan kesehatan.

RISE menggunakan konsep infrastruktur hijau dalam menangani kawasan permukiman kumuh.