Pesta Literasi Akbar di Makassar, Cek Agenda MIWF 2019 di Hari Ini 

TRIBUN-TIMUR.COM-Makassar International Writers Festival (MIWF) 2019 hadir lagi menyapa warga Makassar dan dipusatkan di Fort Rotterdam.

Pesta Literasi tahunan yang digagas Rumata Artspace ini mulai berlangsung Rabu (26/6/2019) hingga Minggu (29/6/2019).

Festival ini sudah memasuki tahun ke sembilan sejak pertama kali diadakan pada 2011 lalu ini mengusung tema People.

Selain itu, MIWF 2019 juga mengangkat konsep A Zero Waste Festival untuk mengurangi penggunaan sampah plastik.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, MIWF 2019 menghadirkan sejumlah pembicara nasional dan internasional.

Beberapa di antaranya, yakni Fira Basuki, Butet Manurung, Marchella FP, Trinity, Sabda Armandio, Clarissa Goenawan, Yandy Laurens, dan lain sebagainya.

Mereka hadir untuk berbagi pengalaman mengenai karya-karyanya.

Berikut Agenda MIWF 2019, 26 Juni 2019

Pukul 10.00

Socialisation of Law of the Advancement of Culture/Chapel Fort Rotterdam