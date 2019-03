Festival Sastra I di KTI, MIWF Dinominasi di International Excellence Award 2019 di London Book Fair

TRIBUN-TIMUR.COM-London Book Fair mengumumkan daftar pendek atau shortlist untuk International Excellence Award 2019. dan kini ikut di London Book Fair 2019 yang digelar mulai Selasa (12/3/2019).

Selain Mizan Group, Makassar International Writers Festival (MIWF) juga masuk dalam nominasi di pasar hak cipta buku terbesar di dunia tersebut.

Di nominasi The Literary Festival Award, selain MIWF ada dua rival festival sastra lainnya. Mereka adalah Book Arsenal Literature Festival dari Ukraina dan International Literature Festival Utrecht asal Belanda.

Founder and Direktur MIWF, Lily Yulianti Farid bersama sejumlah penulis membuka Makassar International Writers Festival (MIWF) 2106 yang berlangsung di Fort Rotterdam, Makassar, Rabu (18/5/2016) malam (TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)

Direktur London Book Fair Jacks Thomas mengatakan tahun ini ada 26 negara perwakilan yang turut bersaing di nominasi London Book Fair International Excellence Awards 2019. Serta ada 16 kategori penghargaan yang akan diumumkan Maret mendatang.

"Saya senang sekali memberi mereka platform internasional di London Book Fair untuk menunjukkan keberhasilan mereka. Saya berharap dapat menyambut orang-orang yang terpilih untuk London Book Fair pada Maret - semoga beruntung untuk semua orang," kata Jacks Thomas dilansir dari situs LBF, Sabtu (16/2/2019).

Selain MIWF di kategori penghargaan festival sastra, ada lembaga maupun penerbit Indonesia yang juga masuk dalam daftar pendek.

Mereka adalah West Java Agency of Library and Archive di kategori The Educational Initiatives Award, The Lontar Foundation untuk nominasi penghargaan The Literary Translation Initiative, Yuliani Liputo dari PT Mizan Pustaka untuk nominasi penghargaan The Rights Professional.

Taman baca di Fort Rotterdam selama penyelenggaraan MIWF 2016 (TRIBUN TIMUR/ FAHRIZAL SYAM)

Untuk nominasi penghargaan The Market Focus Indonesia Adult Trade adalah Educa Studio, Mizan, dan PT Bestari Buana Muurni. Serta nominasi The Market Focus Indonesia Children's, Young Adult and Education Award ada Bentang Pustaka, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), dan Noura Publishing.

Pengumuman pemenang bakal dibacakan pada Selasa (12/3/2019) di The Conference Centre, Olympia, London. Penyelenggara LBF 2019 juga akan mengumumkan penghargaan London Book Fair Life.

Manager Produksi MIWF, Ita Ibnu membenarkan kabar MIWF masuk sebagai salah satu shortlisted International Exchellence Awards 2019.