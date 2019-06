Lima Film yang Tayang di XXI Nipah Mal, Yuk Cek Jadwal dan Sinopsisnya

Dibintangi Chris Hemsworth, Ini Jadwal Tayang, Sinopsis & Trailer Film Men in Black International

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anda punya rencana mengunjungi bioskop untuk menyaksikan layar lebar di akhir pekan ini?



Jika iya sebaiknya, simak dulu sinipsos dan jadwal tayang film yang sedang tayang.



Berdasarkan pantauan Tribun Timur, Jumat (21/6/2019) berikut lima film yang sedang tayang di bioskop XXI Nipah Mal Lt1 Jl Urip Sumohardjo, Kota Makassar.\

1. Men in Black: International



Jenis Film: Action, Comedy, Sci-fi

Produser: Laurie Macdonald, Walter F. Parkes

Sutradara: F. Gary Gray

Penulis: Art Marcum, Matt Holloway

Produksi: Columbia Pictures

Pemain: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Liam Neeson, Emma Thompson



Sinopsis



Men in Black selalu melindungi Bumi dari ancaman alam semesta.



Dalam petualangan baru ini, Agen H (Chris Hemsworth) dan rekannya agen M (Tessa Thompson) menangani kasus terbesarnya saat spesies maut bernama Hive mengancam organisasi Men in Black.



Jadwal tayang:



12:15

14:40

17:05

19:30

21:55

2. X-Men: Dark Phoenix



Jenis Film: Action, Adventure, Sci-fi

Produser: Simon Kinberg, Hutch Parker, Lauren Shuler Donner

Sutradara: Simon Kinberg

Penulis: Simon Kinberg

Produksi: 20th Century Fox

Pemain: Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Nicholas Hoult, James Mcavoy, Michael Fassbender, Evan Peters, Tye Sheridan, Alexandra Shipp



Sinopsis:



Ini adalah kisah salah satu karakter X-Men yang paling dicintai, Jean Grey, saat ia berevolusi menjadi DARK PHOENIX yang ikonik.



Sewaktu menjalankan misi penyelamatan di luar angkasa yang mengancam jiwa, Jean dihantam oleh kekuatan kosmik yang mengubahnya menjadi salah satu mutan paling kuat dari semua.



Bergulat dengan kekuatan yang semakin tidak stabil ini serta masa lalu kelam pribadinya sendiri, Jean kehilangan kendali, memecah keluarga X-Men dan mengancam akan menghancurkan planet kita ini.



Film ini adalah film X-Men yang paling intens dan emosional yang pernah dibuat.



Ini adalah puncak dari 20 tahun seri film X-Men, dimana keluarga mutan yang kita kenal dan cintai harus menghadapi musuh mereka yang paling dahsyat - salah satu dari mereka sendiri..



Jadwal tayang:



12:00

14:25

16:50

19:15

21:40



3. Single Part 2



Jenis film: Drama, Komedi

Produser: Sunil Soraya

Sutradara: Raditya Dika

Penulis: Raditya Dika, Sunil Soraya

Produksi: Soraya Intercine Films

Pemain: Raditya Dika, Annisa Rawles, Yoga Arizona, Ridwan Remin, Arif Muhammad, Mentari Novel, Tinna Harahap, Frederik Alexander, Dede Yusuf, Desy Iwanti, Rina Hassim



Sinopsis :



Ebi, Menuju usia 30 tahun dan masih Single. Menuju usia 30 tahun tanpa pernah pacaran. Menuju usia 30 tahun dan masih sendirian. Sekarang Ebi bertekad sebelum ulang tahunnya yang ke 30 ia harus melepaskan status Singlenya. Ia harus punya pacar. Walau Ebi sama sekali tidak tahu bagaimana caranya.



Jadwal tayang



11:05

13:45

16:25

19:05

21:45



4. Hit & Run



Jenis Film: Action, Comedy

Produser: Sukhdev Singh, Wicky V. Olindo

Sutradara: Ody C. Harahap

Penulis: Upi

Produksi: Screenplay Films, Legacy Pictures, Bukalapak Pictures, Nimpuna Sinema, CJ Entertainment

Pemain: Joe Taslim, Tatjana Saphira, Chandra Liow, Jefri Nichol



Sinopsis:



Tegar Saputra (Joe Taslim), seorang polisi selebriti yang kemana-mana selalu diikuti kamera karena memiliki acara reality shownya sendiri.



Tegar ditugaskan untuk menangkap Coki (Yayan Ruhian), seorang gembong narkoba yang baru kabur dari penjara. Sayangnya, di misi kali ini Tegar yang individualis harus dipasangkan dengan Lio (Chandra Liow), seorang tukang tipu.



Tegar yang terbiasa beraksi sendirian kini harus berusaha menyelesaikan misinya bersama Lio yang justru membuat susah.



Aksi Tegar dan Lio mencari Coki ditemanin Meisa (Tatjana Saphira) seorang penyanyi dan Jefri (Jefri Nichol).



Jadwal tayang:



12:00

14:25

16:50

19:15

21:40



5. Kuntilanak 2



Jenis Film: Horror

Produser: Raam Punjabi

Sutradara: Rizal Mantovani

Penulis: Alim Sudio

Produksi: MVP Pictures

Pemain: Sandrinna Skornicki, Andryan Bima, Ali Fikry, Adlu Fahrezy, Ciara Nadine Brosnan, Karina Suwandi, Maxime Bouttier, Susan Sameh, Nena Rosier



Sinopsis:



DINDA (SANDRINNA SKORNICKI) yang sebelumnya berhasil lepas dari teror Kuntilanak, tanpa persetujuan TANTE DONNA (NENA ROSIER), berniat untuk menemui seseorang yang diyakini sebagai ibu kandungnya, KARMILA (KARINA SUWANDI).



Namun, dia bersama adik-adiknya ditemani JULIA (SUSAN SAMEH) dan EDWIN (MAXIME BOUTTIER), malah terjebak dalam sebuah rumah di tengah hutan.



Banyak kejanggalan terjadi mulai dari teka-teki latar belakang Dinda hingga akhirnya menyadari bahwa mereka tidak sendiri di sana.



Dinda kembali harus berhadapan dengan Kuntilanak, tetapi berbeda dengan yang pernah dikalahkannya menggunakan paku atau mantra.



Mampukah Dinda dan adik-adiknya kembali selamat dari ancaman Kuntilanak? Temukan jawaban misteri terbesar masa lalu Dinda di film Kuntilanak 2 yang akan tayang Lebaran 2019.



Jadwal tayang:



12:15

14:25

16:35

18:45

20:55. (*)

