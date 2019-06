TRIBUNWIKI: Profil Audy Item, Penyanyi Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Suami dari Audy Item, Iko Uwais berpose bersama artis Bollywood Preity Zinta.

Iko terlihat memegang pinggang Preity Zinta, jaraknya pun nampak begitu dekat.

Foto tersebut diposting melalui instagram Preity Zinta @realpz, Senin (17/6/2019).

Postingan tersebut disertai dengan sebuah caption.

Baca: TRIBUNWIKI: Pemeran Utama di Film Laga Triple Threat, Ini Profil Iko Uwais

Wanita cantik berlesung pipi ini menyebut Iko Uwais adalah pria berbahaya.

Dilansir dari Tribunnews Bogor, Hal tersebut karena seringnya suami Audy Item ini membintangi film-film laga yang tak jarang membahayakan nyawa.

"This is turning out to be an action packed trip

Striking a pose with the danger man @iko.uwais himself

#actionman #actionweekend #aboutlastnight #Shanghaifilmfestival #ting," tulis Preity Zinta.

(Ini berubah menjadi perjalanan penuh aksi, berpose dengan pria berbahaya @ iko.uwais)