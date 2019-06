TRIBUNWIKI: Akui Sudah Tak Lajang Lagi, Berikut Perjalanan Karier Reza Smash

Reza mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan dirinya bersama seorang wanita.



Foto tersebut bukan foto biasa, layaknya sebuah foto maternity.



Dilansir dari Tribun Solo, ia mengaku sudah menikah di bulan September 2018 lalu.



Sebulan sebelum ia muncul ke media memperkenalkan Fabiola sebagai kekasihnya.

"Beda dari sebelumnya, gue mau cari sesuatu yang baru,""yang enggak bikin bosen, dia tomboy asik ya.""Dulu pendekatannya susah. Ditanya dia enggak nanya balik,” pungkasnya.Reza mengaku serius dengan Fabiola dan sudah berbicara soal rencana pernikahan.Namun kala itu ia masih memiliki kontrak kerja sehingga belum bisa segera menikah."Kalau rencana iya, cuma karena Smash baru comeback.""Saya nggak mau mikir dulu, fokus ke kerja dulu.""Kalau misalnya ada momen memasukan obrolan ke jenjang pernikahan baru saya bicarakan sama dia.""Lagian orangtua saya juga udah kenal dia.""Orangtua dia juga kenal saya dengan baik. Udah saling kenal," pungkas Reza.Setelah mengaku serius dengan Fabiola, belum ada kelanjutan kabar soal pernikahannya.Hingga akhirnya Reza dan Fabiola kompak mengunggah foto maternity dan mengaku telah menikah di bulan September 2018.Siapa Reza Smash?Dilansir dari wikipedia, Muhammad Reza Anugrah lahir di Kendari, 21 Maret 1994.Ia adalah seorang penyanyi Indonesia yang tergabung dalam boy band SM*SH sebagai Rapper.Sebelumnya, ia juga sempat mengikuti lomba Ayo nge-Dance with Cinta Laura.Ia merupakan alumni dari SMA Negeri 6 Bandung.Reza mengawali kariernya dengan bergabung bersama Smash.SM*SH atau Seven Man as Seven Heroes merupakan sebuah grup musik asal Indonesia yang dibentuk oleh Starsignal pada tanggal 10 April 2010.Grup musik ini beranggotakan 7 orang yaitu Rafael, Rangga, Bisma, Dicky, Reza, Morgan dan Ilham.Genre musik yang mereka bawakan adalah pop-dance.Nama SM*SH yang merupakan singkatan dari "Seven Man as Seven Heroes" memiliki arti heroes maksudnya mereka ingin menginspirasi anak muda untuk berkreasi yang positif.Huruf "A"-nya menggunakan simbol bintang karena terinspirasi dari nama managemen SM*SH yaitu Starsignal.Saat ini SM*SH juga bekerja di bawah perusahaan rekaman "Ancora Music" dari Nagaswara dan E-motion Entertainment sejak pertengahan 2011.Album studio pertamanya yang telah dirilis sampai ke mancanegara bertajuk seperti nama boybandnya sendiri yaitu SM*SH yang telah memunculkan tiga singel yang sukses termasuk I Heart You.Boyband SM*SH membuat industri musik Indonesia menjadi berubah sepanjang tahun 2011 yang awalanya beraliran pop-melayu dan umumnya dibawakan oleh grupband kini didominasi aliran pop-dance/electro yang dibawakan oleh boyband bahkan girlband baru.Smash menjadi idola baru, khususnya bagi kalangan remaja.Nama Reza dkk pun melambung tinggi dengan menghasilkan sederet penghargaan.Setelah itu, karier Smash pun meredup.Mereka tak lagi mengeluarkan single, usai keluarnya Morgan dari grup.Hingga pada tanggal 11 Juli 2018, SM*SH merilis single terbarunya yang berjudul "Fenomena".Video klip dari lagu tersebut dirilis pada tanggal 10 September 2018.Data diri:Nama: Reza SmashNama lahir: Muhammad Reza AnugrahInstagram: @mrezanugrahLahir: Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, 21 Maret 1994Jenis musik: Rap, Hip Hop, Dance-pop, PopPekerjaan: penyanyi, Rapper, aktorTahun aktif: 2009– sekarangPerusahaan rekaman: Star SignalTerkait dengan: SM*SHDipengaruhi: Ne-YoHubungan: Monica AnggrainiDiskografi Sebagai anggota SM*SHI Heart You (2010)Senyum dan Semangat (2011)Ada Cinta (2011)Akhiri Saja (2011)Selalu Bersama (2011)Inikah Cinta (2011)I Heart You acoustic version (2011)SingelPHP (2016)SinetronCinta Cenat Cenut (2011) sebagai RezaCinta Cenat Cenut 2 (2011) sebagai RezaCinta Cenat Cenut 3 (2012) sebagai RezaABG Jadi Manten (2014) sebagai Reza