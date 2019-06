Media sosial Instagram kembali down atau error pada Jumat (14/6/2019) pagi waktu Indonesia.

TRIBUN-TIMUR.COM - Apa penyebab Instagram kembali down atau error? Pengguna ramai-ramai pakai #instagramdown.

Masalah Instagram kembali down atau error terjadi tak hanya di Indonesia, namun secara global.

Ketika pengguna mencoba mengakses Instagram melalui aplikasi mobile, muncul pesan berbunyi, "Couldn't refresh feed (tidak dapat menyegarkan umpan)".

Sementara melalui desktop, muncul pesan berbunyi, "Sorry, something went wrong (Kami mohon maaf, terjadi kesalahan)".

Dikutip dari laman Cnet.com, situs Down Detector mencatat lebih dari 38 ribu laporan pada jam 3:00 malam Waktu Standar Pasifik.

Terkait dengan masalah ini, Instagram belum menyampaikan pernyataan soal berapa lama media sosial tersebut error atau down, kapan akan pulih.

Pengguna Instagram lalu membanjiri Twitter dengan tagar #instagramdown.

