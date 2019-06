Ramadan, Pegawai Puskesmas Binamu Jeneponto Bagi-bagi Paket Lebaran

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Pegawai Puskesmas Binamu melakukan bakti sosial di Kelurahan Biringkassi, Minggu (2/6/2019) siang.

Kelurahan yang meliputi 4 lingkungan itu, yakni Ujungloe Timur, Ujungloe Barat, Pattontongan dan Manyumbeng dan merupakan wilayah kerja Puskesmas Binamu.

Kegiatan yang bertemakan mempererat kekeluargaan dengan berbagi ini merupakan kepedulian seluruh elemen Puskesmas Binamu Pattontongan baik PNS, CPNS, Nugsus ataupun honorer terhadap masyarakat yang kurang mampu dengan membagikan paket Lebaran.

Petugas Promosi Kesehatan dan Pengelola BOK Puskesmas Binamu Alim Bachri S.Farm mengatakan kegiatan Baksos ini akan rutin dilakukan meski bukan bulan Ramadan.

"Kegiatan ini adalah inisiatif teman-teman semua yang inshaAllah akan rutin kami laksanakan, kedepannya tidak hanya pada bulan suci Ramadan," kata Alim Bachri.

"Ini sudah menjadi komitmen bagi kami yang mencerminkan bahwa dibalik pakaian yang kami kenakan sebagai tenaga kesehatan terdapat manusia biasa sama seperti yang lain, jadi tak ada yang patut untuk disombongkan ataupun dibanggakan karena apa yang dimiliki adalah titipan dari Allah SWT," tuturnya.

Pria yang akrab disapa Karaeng Rewa mengaku sangat bersyukur atas sumbangsi teman-teman yang ada di Puskesmas Binamu atas terlaksananya kegiatan Baksos. Iapun berharap kegiatan di bulan suci Ramadan dapat bernilai pahala.

Alim menambahkan kegiatan Baksos yang dilakukan sesuai dengan makna empati yang terkandung dalam tata nilai Puskesmas Binamu yakni Kreatif, Empati, Responsibility, Evaluasi dan Nyaman atau disingkat KEREN.

"Kegiatan ini kami rangkaiakan dengan memberikan pesan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagaimana menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat," tandasnya

"Indikator keluarga sehat yang menjadi masalah dominan seperti merokok, kepesertaan JKN dan KB, sesuai dengan program pemerintah dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat yaitu Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK)," jelasnya.

"Kami punya slogan tersendiri sebagai penyemangat bagi kami yakni We Always Together, Puskesmas Binamu selalu Keren dan Istimewah," tutupnya.

Diketahui, Puskesmas Binamu beralamat di Jl HV Worang No. 437 Pattontongan, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Jeneponto

Memiliki wilayah kerja 4 kelurahan yaitu Kelurahan Biringkassi, Kelurahan Panaikang, Kelurahan Balang Beru dan Bontoa dengan jumlah penduduk kurang lebih 13.136 jiwa. (TribunJeneponto.com)

Laporan Wartawan TribunJeneponto.com @ikbalnurkarim