Pengalaman Mahasiswa Asal Sulsel Berpuasa dan Wisuda Bulan Ramadan di Amerika Serikat

Arief Balla

(Fulbright grantee 2017, program master double major di Southern Illinois University pada Linguistics dan TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages).

Melaporkan dari Amerika Serikat

Minggu final sekaligus minggu terakhir semester Spring tahun ini bertepatan dengan minggu pertama bulan Ramadan tahun 1440 H/2019 M. Minggu final ditandai dengan beban belajar yang meningkat.

Deadline yang terus mengejar dan tes final yang mendebarkan di depan mata.

Pada minggu final, perpustakaan akan buka selama 24 jam. Kampus menyediakan sarapan gratis setiap hari selama seminggu penuh, baik oleh jurusan, fakultas, dan perpustakaan.

Tak jarang ada pula dari pihak swasta, perusahaan minum Red Bull misalnya. Sisanya makanan seperti pizza, roti, snack, dan buah. Tentu perlakuan seperti ini sangat membantu mahasiswa.

Entah mengurangi waktu untuk masak, menghemat biaya, atau meringankan beban stres karena tuntutan tugas dan tes akhir.

Tentu, saya tidak bisa menikmati makanan dan minuman gratis itu, seperti pada semester-semester yang lalu. Alih-alih menikmatinya, saya harus mengatur ulang manajemen waktu saya.

Mengatur waktu ini gampang-gampang susah sebab terkait dengan kebiasaan.

Pada hari-hari biasanya, saya tidur sekitar pukul satu atau dua dini hari. Tidak melulu karena saya belajar. Tetapi karena memang kebiasaan tidurnya seperti itu.

Apalagi pada musim final. Saya mengerjakan tugas final dan mempersiapkan ujian akhir. Karena perpus buka sampai 24 jam, saya biasanya baru balik 2.30 dini hari.