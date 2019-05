Torabika Bagi Hadiah Rp 500 Ribu per Orang untuk 1200 Orang, Umrah, dan Rumah, Ini Cara Ikutnya

Manajemen Torabika bertandang ke Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih no 430, Kota Makassar, Selasa (28/5/2019).



TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Torabika siapkan ribuan hadiah selama 120 hari berturut-turut untuk masyarakat Sulawesi Selatan.

Dengan mengusung tema Sruput Rejeki, Torabika telah menyiapkan 1200 hadiah harian uang tunai Rp 500 ribu per orang, 17 hadiah mingguan paket umroh/ wisata religi dan hadiah utama 1 unit rumah.

Marketing Director Torabika Loni Lim mengatakan hadiah ini disiapkan sebagai bentuk apresiasi pihaknya kepada masyarakat Kota Makassar yang telah menjadikan kopi Torabika Moka sebagai kopi terlaris.

“Ini bentuk apresiasi kami, karena penjualan kopi kemasan Torabika Moka sangat laris di Kota Makassar jadi kami tidak ragu untuk membuat dan menyediakan hadiah sebesar ini,” katanya saat berkunjung ke Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih no 430, Kota Makassar, Selasa (28/5/2019).

Kunjungan Loni Lim ditemani Area Sales Promotion Supervisor (ASPS) Sulsel Anto dan Product Manager Clavinda.

Undian berlaku sejak 8 Juli 2019 sampai 4 November 2019, dengan tata cara pesera harus mengirimkan amplop berisikan dua bungkus kosong Torabika Moka disertai nama, alamat, no KTP, dan no HP di depan amplop.

Bungkus kosongTorabika Moka harus dalam keadaan 80% utuh dan Torabika Moka yang edisi 2019-2020.

Dropbox akan disediakan di grosir paratero pasar, supermarket high traffic dan di media partner salah satunya di Kantor Tribun Timur.

Ini Ketentuan Hadiahnya:

Hadiah Harian

a. Uang tunai dgn total nilai Rp 5 juta untukk 10 orang pemenang, masing-masing Rp 500 ribu

b. Pengambilan seluruh dropbox akan dilakukan satu minggu sekali di hari Jumat

c. Pengundian 10 pemenang dilakukan tiap hari Senin s/d Minggu jam 08 pagi LIVE

di CelebesTV, pemenang yang tidak bisa ditelepon atau telepon tidak diangkat maka

dinyatakan gugur dan harus diundi lagi. Jika yang mengangkat telepon adalah orang

lain harus verifikasi nama dan alamatnya, jika benar maka hadiah tetap diberikan.

Pengumuman serentak TV dan Radio (melihat undian LIVE di TV) dan koran keesokkan.

d. Amplop yang sudah terkumpul di minggu pertama tidak akan diikut sertakan di

pengundian minggu kedua (berlaku seterusnya)

Hadiah Mingguan

a. Hadiah Umroh untuk satu orang pemenang. Peserta hanya diperbolehkan dapat satu

hadiah umroh selama periode pengundian.

b. Undian dilakukan di beberapa TV lokal/Koran setiap hari Senin pukul 08.00 Wita dan diumumkan, LIVE di TV dan koran keesokkan.

c. Pada saat pengundian pemenang harus dihubungi on the spot. Apabila telepon tidak

diangkat, maka akan dinyatakan gugur dan akan dilakukan pengundian ulang. Jika yang

mengangkat telepon adalah orang lain harus verifikasi nama dan alamatnya, jika benar maka

hadiah tetap diberikan.

d. Amplop yang sudah terkumpul di minggu pertama tidak dapat diikutkan di pengundian minggu kedua (berlaku seterusnya)

e. Hadiah Umroh jika berhalangan pergi, dapat diuangkan Rp 18 juta (jangan diumumkan,

kita berharap semuanya berangkat)

Hadiah Grandprize

a. Hadiah: satu unit rumah

Hadiah hiburan tiga kulkas, tiga TV, tiga Hp, 25 uang cash Rp 500/ ribu. Total 35 hadiah.

b. Undian dilakukan di Big Band Jalan santai dan disiarkan LIVE dibeberapa TV dan radio lokal.

c. Pada saat pengundian pemenang harus disaksikan notaris, dinsos dan pihak lain kemudian

diumumkan di lapangan. Jika pemenang tidak hadir fisik membawa KTP maka gugur dan

diundi kembali.

d. Peserta hanya bisa memenangkan satu hadiah dan jika nama yang sama muncul dua

kali pada saat pengundian (hadiah hiburan), maka orang tersebut mendapatkan

hadiah yang tertinggi dan mengambil undian kembali untuk hadiah yang

sebelumnya digugurkan.

e. Hadiah grandprize rumah jika pemenang minta diuangkan harus tertulis dan akan

mendapatkan tunai Rp 120 juta

f. Jadwal pengumuman hadiah grandprize pada, Minggu (10/11/2019).