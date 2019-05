Terungkap Ini yang Terjadi dengan Sophie Turner saat Syuting Terakhir Game of Thrones, Karena Apa?

Terungkap Ini yang Terjadi dengan Sophie Turner saat Syuting Terakhir Game of Thrones, Karena Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Serial Game of Thrones mendapatkan tempat di hati banyak pemirsa setianya.

Serial hits dari HBO itupun disebut akan berakhir sampai pada sesi ke 8 saja.

Cerita yang epik ditambah dengan akting para aktor dan aktris memerankan para tokoh yang ada membuat serial tersebut sangat sukses.

Di sisi lain juga membuat popularitas para pemainnya semakin melambung.

Satu di antara aktris yang ikut dalam serial ini adalah Sophie Turner.

Ia diketahui sudah tidak lagi memerankan tokoh Sansa Stark setelah Game of Thrones sesi kedelapan berakhir pada 14 April 2019.

Namun baru-baru ini netizen dibuat heboh dengan munculnya video Sophie Turner menangis di lokasi syuting Game of Thrones di media sosial.

Mengutip Popculture, Selasa (28/5/2019), video tersebut merupakan salah satu cuplikan dari film dokumenter Game of Thrones: The Last Watch.

Dalam video tersebut, Sophie terlihat menangis saat syuting adegan perpisahan dengan karakter Theon Greyjoy.

Karakter yang diperankan Alfie Allen itu diketahui mati dibunuh oleh Night King selama pertempuran Winterfell.