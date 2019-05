TRIBUNWIKI: Muncul Semenit di Serial Game of Thrones, Lena Headey Dibayar Rp 2 M, Berikut Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Game of Thrones adalah sebuah serial televisi drama fantasi Amerika yang dibuat untuk HBO oleh David Benioff dan D B Weiss sebagai showrunner dan penulis utama.

Serial ini adalah adaptasi dari A Song of Ice and Fire, sebuah novel serial fantasi karya George R. R. Martin, yang edisi pertamanya berjudul A Game of Thrones.

Dilansir dari Grid.id Tidak hanya popularitas dan penghargaan yang berhasil diraih para pemain Game of Thrones.

Kesuksesan mereka bermain di serial HBO Game of Thrones ini juga membuat para aktor dan aktrisnya mendulang harta yang sangat fantastis.

Satu di antaranya yaitu Lena Headey yang memerankan Ratu Cersei Lannister.

Aktris senior berkebangsaan Inggris ini dikabarkan mendapatkan bayaran cukup tinggi di Game of Thrones musim kedelapan ini.

Menurut video yang diunggah Entertainment Tonight, Rabu (15/5/2019), Lena Headey digaji sebesar 1,2 juta Dolar Amerika (Rp 17 miliar) per episode.

Menariknya, aktris dua anak ini hanya tampil dalam tiga episode dengan total durasi tayang sekitar 25 menit.

Mengutip News.com, Lena tercatat hanya tampil sekitar 4.30 menit adegan pada episode pertama.

Kemudian episode keempatnya bertahan lebih dari 10 menit. Di episode kelima, dia hanya muncul sekitar 10 menit lebih 13 detik.