Sepekan Jelang Idulfitri, Segini Harga Bumbu Dapur di Pasar Terong Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Memasuki hari ke-23 Ramadan atau sepekan jelang Idulfitri, harga kebutuhan bumbu dapur di Pasar Terong, Makassar, terpantau normal, Selasa (28/5/2019) siang.

Pantauan awak tribun di pasar yang berlokasi di utara Kota Makassar itu, belum terlihat adanya kenaikan harga.

Hal itu diungkapkan Daeng Caya (39) seorang penjulal Bumbu Dapur di pasar tradisonal tersebut.

"Belum ada kenaikan kalau masih satu minggu lebaran, biasanya itu kenaikan baru terjadi kalau dua-tuga hari jelang lebaran," kata Dg Caya.

Namun, kata Daeng Caya, naik turungnya harga ditentukan dari pemasok.

"Tapi tergantung pemasokji juga ia karena belum datang barang baru ini jadi masih harga normal," ujarnya.

Dg Caya mengaku selama ini mendapat pasokang barang dari daerah Malino, Kabupaten Gowa.

Berikut rincian harga bumbu yang dijual Dg Caya. Cabe kecil Rp 20 ribu per kilogram, cabe kriting Rp 20 ribu per kilogram, cabe hijau Rp 15 ribu per kilogram.

Sementara, untuk dua jenis bawang, bawang merah Rp 25 ribu per kilogram dan bawa putih Rp 30 ribu per kilogram.

