TRIBUNWIKI: Samsung Resmi Luncurkan Galaxy A2 Core, Ini Spesifikasi Lengkapnya, Harga Cuma 1 Jutaan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Samsung baru-baru ini resmi meluncurkan smartphonenya yakni Galaxy A2 Core.

Mengutip dari Kompas.com Samsung resmi meluncurkan Galaxy A2 Core, ponsel Android Go baru besutannya.

Ponsel ini bisa dibilang "reinkarnasi" dari seri J2 dan J4 Core yang menjadi ponsel Android Go pertama Samsung tahun lalu.

Salah satu peningkatan terdapat di sektor dapur pacu. Galaxy A2 Core ditenagai chipset Exynos 7870 octa-core yang dipadu dengan RAM 1 GB dan media internal 8 GB yang bisa diekspansi hingga 256 GB.

Spesifikasinya pun hampir mirip, hanya saja ada peningkatan di beberapa sisi. Mulai dari layarnya, Galaxy A2 Core memiliki bentang layar yang sama yakni 5 inci.

Ponsel ini dibekali masing-masing satu kamera di depan dan belakang dengan masing-masing resolusinya 5 megapiksel (f/2/2) dan 5 megapiksel (f/1.9) secara berurutan.

Ukuran RAM memang sangat kecil dibanding ponsel sekelasnya. Namun berkat sistem operasi Android Go yang ringan, kinerja ponsel diklaim akan tetap cepat.

Sebab, ponsel ini hanya akan memuat aplikasi besutan Google yang ringan, seperti Google Go, YouTube Go, Gmail Go, Maps Go, atau Files Go. Android Go juga dilapisi antarmuka Samsung One UI.

Samsung Resmi Luncurkan Galaxy A2 Core, Ini Spesifikasinya (Handrover)

Di balik cangkangnya terbenam baterai 2.600 mAh yang bisa diisi dengan USB-B. Galaxy A2 Core dibanderol seharga Rp 1.099.000 dan mulai bisa dibeli pada 27 Mei mendatang di Indonesia.