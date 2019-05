Jasa Raharja Sulsel Bagikan Makanan Buka Puasa hingga Menu Sahur, Disini Lokasinya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan (Sulsel), melakukan Takjil on the Road dan Sahur on The Road selama dua hari mulai (17-18/5/2019).

Kepala Jasa Raharja Cabang Sulsel, Jahja Joel Lami mengatakan, selain diberi tugas sebagai pelaksana UU No 33 dan 34, Jasa Raharja juga ambil bagian dalam kegiatan Ramadhan.

Toilet Lapangan Andi Makkasau Parepare Dipasangi Walfafer Tokoh Super Hero Avanger

Sanggar Seni Paraikatte Maros Bakal Gelar Pawai Seribu Obor, Ini Tujuannya

"Kegiatan Takjil On the Road dilaksanakan bekerja sama dengan Satlantas Polrestabes Makassar," kata Jahja dalam rilisnya Minggu siang (19/5/2019).

Pembagian pappabuka diadakan di depan Kantor Cabang Jasa Raharja Jl Dr Sam Ratulangi Makassar kepada para pengguna jalan pada Jumat (17/5/2019).

Kegiatan Sahur on The Road dilaksanakan pada Sabtu dini hari (18/5/2019) dengan membagikan nasi dos kepada masyarakat.

"Baik itu pengguna jalan maupun warga lain yang ada di jalan raya," kata Jahja.

Adapun rute Sahur on The Road dimulai Jl Dr Sam Ratulangi lalu ke Jl Monginsidi, terus ke JlRajawali dan berakhir di Pantai Losari Jl Penghibur Makassar.

Kegiatan ini melibatkan seluruh karyawan.

Wakil Bupati Sidrap, H Mahmud Yusuf Safari Ramadan di Kecamatan Baranti. (Handrover)

"Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat kepada sesama dan memberi berkah, sehingga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada seluruh kalangan masyarakat dengan tidak memandang status sosial," ujar Jahja.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: