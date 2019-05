Reaksi Pelawak Andre Taulany Dihujat oleh Sahabatnya Jihan Fahirah Gara-gara Tuduhan Menista Agama

TRIBUN-TIMUR.COM - Pelawak Andre Taulany beberapa waktu terakhir jadi perhatian.

Andre Taulany memicu kontroversi karena lawakan-lawakannya dinilai menyerempet masalah agama.

Andre Taulany diduga menghina dua ulama Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad gara-gara komentar Sepatu Adisomad.

Terbaru, Andre Taulany disebut-sebut menghina Nabi

Muhammad SAW dalam video lawas saat tampil di Ini Talkshow di tahun 2017 silam.

Gara-gara lawakannya, Andre Taulany banyak dikecam pihak pemuka agama di Tanah Air, termasuk Jihan Fahira yang tanpa sadar sampai melontarkan kata makian kepada suami Erin Taulany ini.

Kasus dugaan penghinaan ini pertama kali diketahui ketika Andre Taulany tengah mengisi sebuah acara talkshow bersama dengan Sule.



Dalam acara tersebut awalnya Sule bertanya kepada Virzha sebagai bintang tamu tentang bisnis parfum yang tengah digeluti.



Virzha pun menjawab dengan menjelaskan ia mencoba bisnis tersebut karena terinspirasi dengan kisah Nabi Muhammad SAW.



Dalam kisah tersebut dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki aroma tubuh seperti seribu bunga.



Sayangnya, saat menceritakan kisah inspiratif ini, Andre tanpa sengaja membuat celetukan yang dianggap menghina sosok Nabi Muhammad SAW.



Gara-gara celetukannya tersebut, Andre Taulany dikecam oleh banyak pihak, termasuk Jihan Fahira.



Hingga puncaknya, istri Primus Yustisio itu akhirnya mengunggah serangkaian cuitan yang ditujukan pada Andre Taulany melalui akun Twitter pribadinya.



Dalam cuitannya, Jihan Fahira mengecam keras sikap Andre tersebut karena dianggap telah menghina agamanya sendiri.



Tak berhenti sampai disitu, Jihan Fahira pun meluapkan kekesalannya ini hingga melontarkan makian kepada suami Erin Taulany ini.



"Ini urusan kamu menghina kekasih Allah yang punya langit dan bumi,



kamu hina junjungan umat Islam dengan candaan kek kotoran, dosa apa Rasul sama kamu?



Saya pribadi saya SUMPAHIN kamu kek pupuk kotoran buat taneman," ujar Jihan Fahira seperti yang dikutip Grid.ID dari akun @JihanfahiraREAL pada Minggu (5/5/2019).



Jihan bahkan sampai mempertanyakan apa sebenarnya agama asli Andre hingga dirinya berbuat seperti itu.



"Semua mahluk bersalawat untuk Nabi karena Beliau Rahmatan Lill alamin,



trus kamu hina dengan kalimat "badan apa kebon" agamamu apa c ndre?," lanjut Jihan.



Andre sendiri sudah mengungkapkan permintaan maaf dan mengunjungi MUI dan meminta maaf secara terbuka.



"Saya datang ke sini adalah untuk meminta maaf melalui MUI sebagai perwakilan umat Islam atas kekhilafan yang telah saya lakukan.”



"Dengan segala kerendahan hati, apabila ada candaan saya yang secara tidak langsung menyakiti perasaan seluruh umat Islam,"



"Saya mohon dibukakan pintu maaf atas kekhilafan dan juga kelalaian saya yang tanpa saya sengaja," ujar Andre Taulany saat ditemui di Kantor Pusat MUI, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).



Usai Andre mengungkap permintaan maaf, Jihan lalu juga meminta maaf kepada Andre.

Andre saat ditanya soal disemprot Jihan Fahira lewat Twitter itu, akhirnya memberikan tanggapan yang meneduhkan.

Ia justru berterima kasih karena sudah diingatkan.

"Tidak apa-apa, saya sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Jihan."

"Dia sahabat saya juga, secara tidak langsung sudah mengingatkan saya," ujar Andre ketika ditemui di Kantor PBNU, Kramat, Jakarta Pusat.

"Saya tidak ada masalah, saya terima semuanya."