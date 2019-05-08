Tribun Wiki
TRIBUNWIKI: Pokemon Detective Pikachu Tayang di Bioskop, Ini Sinopsis dan Trailernya
Aktor Ryan Reynolds, yang menjadi pengisi suara untuk Pikachu dalam film, membalas serta me-retweet cuitan berisi link YouTube tersebut.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Para penggemar Pikachu pastinya sudah tidak sabar ingin menyaksikan film Pokemon Detective Pikachu.
Film ini rilis di Indonesia mulai hari ini, Rabu 8 Mei 2019.
Sayangnya, sebelum tayang film POKÉMON Detective Pikachu: Full Picture diunggah ke YouTube sebelum film POKÉMON Detective Pikachu resmi rilis di bioskop.
Dilansir dari Tribun Seleb, video berdurasi 102 menit, diunggah oleh akun bernama Inspector Pikachu pada Selasa (7/5/2019).
Akun Twitter Inspector Pikachu juga membagikan link video tersebut lewat Twitter.
"POKÉMON Detective Pikachu -- FULL MOVIE --" tulisnya dalam keterangan.
Aktor Ryan Reynolds, yang menjadi pengisi suara untuk Pikachu dalam film, membalas serta me-retweet cuitan berisi link YouTube tersebut.
Ryan Reynolds me-mention akun resmi Warner Bros dan Detective Pikachu Movie sambil menulis "leak" yang berarti bocor.
Namun tentu saja, video yang dibuat seolah-olah film yang bocor di internet tersebut bukanlah film asli.
Dalam video yang diunggah di YouTube tersebut, terlihat logo Warner Bros. Pictures, Legendary, dan The Pokémon Company, membuatnya seakan-akan seperti film asli.
Pokemon Detective Pikachu
sinopsis Pokemon Detective Pikachu
trailer Pokemon Detective Pikachu
Detective Pikachu
-
TRIBUNWIKI: Google Pixel 3a XL Juga Hadir, Ini Spesifikasi Lengkap dan Harganya
-
TRIBUNWIKI: Google Hadirkan Smartphone Pixel 3a, Ini Spesifikasi dan Harganya
-
TRIBUNWIKI: 5 Jenis Olahan Pisang Khas Sulawesi Selatan, Cocok Untuk Buka Buasa
-
TRIBUNWIKI: Begini Tata Cara Pelaksanaan Shalat Tahajud Beserta Manfaatnya
-
TRIBUNWIKI: Pamer Kedekatan Bersama BTS, Siapa Rapper Khalid? Ini Profilnya