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TRIBUNWIKI: Google Pixel 3a XL Juga Hadir, Ini Spesifikasi Lengkap dan Harganya

Pixel 3a XL dibanderol dengan harga lebih mahal yakni 479 dollar AS atau sekitar Rp 6,9 juta.

TRIBUNWIKI: Google Pixel 3a XL Juga Hadir, Ini Spesifikasi Lengkap dan Harganya
Tribun/Desi Triana
Google Pixel 3A Xl 

 
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Google baru saja meluncurkan smartphone Pixel 3a XL.

Googler merilisnya dalam gelaran Google I/O yang dihelat di Shoreline Amphitheater, Mountain View, California, Amerika Serikat, Selasa (7/5/2019) waktu setempat.

Pixel 3a XL dibanderol dengan harga lebih mahal yakni 479 dollar AS atau sekitar Rp 6,9 juta.

Pixel 3a XL ini diluncurkan bersama Pixel 3a yang spesifikasinya telah dimuat dalam Tribunwiki.

Berikut spesifikasi lengkap dari Pixel 3a XL dilansir dari GSMArena:

JARINGAN
GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE

Desain
Dimensi 160.1 x 76.1 x 8.2 mm (6.30 x 3.00 x 0.32 in)
Berat 167 g (5,89 ons)
Bangun Kaca depan, badan plastik
SIM Nano-SIM, kartu SIM Elektronik (eSIM)
MISC Colors Just Black, Clearly White, Purple-ish
Model G020C, G020G, G020F

TAMPILAN
Jenis layar sentuh kapasitif OLED, 16 juta warna
Ukuran 6,0 inci, 92,9 cm2 (~ 76,3% rasio layar-ke-tubuh)
Resolusi 1080 x 2160 piksel, rasio 18: 9 (~ kepadatan 402 ppi)
Perlindungan Asahi Dragontrail Glass
Layar selalu aktif

KINERJA
PLATFORM OS Android 9.0 (Pai)
Chipset Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm)
CPU Octa-core (2x2.0 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver)
GPU Adreno 615

MEMORY
Internal 64 GB, 4 GB RAM

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Tags
Google Pixel 3a XL
spesifikasi Google Pixel 3a XL
harga Google Pixel 3a XL
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Penulis: Desi Triana Aswan
Editor: Ina Maharani
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