Pengurus Permabudhi Akan Gelar Festival Sambut Waisak

Saat DPD Permabudhi bertandang ke Kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih No 430, Kota Makassar, Kamis (2/5/2019). Rombongan terdiri dari Tjing Ming, Suzanna, Ardianto, Jimmy Lawata dan Eko Setiono



TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menggelar berbagai rangkaian acara hingga kegiatan sosial dalam rangka menyambut Hari Raya Tri Suci Waisak pada, Minggu (19/5/2019) mendatang.

Ketua Panitia Tjing Ming Nelly mengatakan selain menebar kebajikan untuk masyarakat lewat kegiatan ini umat Budha di Kota Makassar dapat berkumpul.

“Nantinya diberbagai kegiatan ini kita semua sesama umat Buddha bisa saling mengenal,” katanya saat bertandang ke Kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih No 430, Kota Makassar, Kamis (2/5/2019).

Kegiatan pertama yakni menebar kebajikan dengan menggelar sunatan massal yang bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) di Aulau Kodim Jl Lanto Daeng Pasewang No. 14, pada, Sabtu (4/5/2019).

Sunatan massal ini menargetkan ratusan anak.

Selanjutnya, pada Minggu (5/5/2019) Pengurus Permanbudhi bekerja sama dengan masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup menggelar kerja bakti lingkungan dan menanam pohon di sekitar Jl Rappocini.

Pada, Minggu (12/5/2019) akan kembali menghelat kegiatan sosial yakni donor darah yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) di Vihara Vimalakirti Makassar Jl Sungai Cenrana No 39, Kota Makassar.

Kunjungan Tjing Ming ditemani pengurus lain yakni Suzanna, Ardianto, Jimmy Lawata, dan Eko Setiono.

Para pengurs akan melaksanakan Meditasi Doa Untuk Bangsa,di Benteng Roterdam, Sabtu (18/5/2019).

Kemudian dilanjutkan Open House di Vihara Sasanadipa Jl. Gn. Lokon, Kota Makassar, Minggu (19/5/2019).

Mereka juga bakal mengadakan sebuah konser yang berkolaborasi sesama umat Budha diberbagai vihara untuk menampilkan pementasan bernuansa budaya Sulsel dengan mengusung tema Lights Up” di Hotel Claro, Jl A P Pettarani No 03, Kota Makassar, Minggu (26/5/2019).

“Temanya itu bertujuan untuk menyalakan spirit, cinta kasih dan kedamian,” tambah Tjing Ming.

Sebagai penutup rangkaian acara mereka siap menggelar Festival Seni Budaya Buddhis di Celebes Convention Center (CCC) pada 12-21 Juli 2019 mendatang.

“Inti acaranya nanti kami akan memperkenalkan budaya Buddhis kepada masyarakat. Nantinya juga akan diputar film asal mula alam semesta yang menggunakan konsep berbeda, jadi penonton akan merasakan seperti berada dalam film,” pungkas Tjing Ming Nelly.

Festival Seni Budaya Buddhis ini mengusung tema The Way to Happines.