Poli Jiwa RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba Masih Sepi Pasien

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Poli Jiwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulthan Dg Radja Bulukumba, di Jl Srikaya, Kecamatan Ujung, Kabupaten Bulukumba, masih sepi pasien.

Menurut keterangan Kasubag Humas dan Promkes RSUD, Gumala Rubiah, Kamis (25/4/2019) siang, saat ini, juga masih kurang warga yang melakukan konsultasi.

Termasuk juga pasien dari calon legislatif (Caleg) gagal pada kontestasi Pileg 2019, yang telah dilaksanakan seminggu lalu.

"Kata dokter jiwa masih aman. Mungkin kuatki ego strength-nya orang Bulukumba," kata Gumala.

Kemungkinan lainnya, kata dia, bisa saja warga Bulukumba, termasuk caleg, langsung dibawa ke Makassar oleh keluarganya, jika ditemukan gejala gangguan kejiwaan.

"Tapi ini baru satu minggu, kalau ada gejala menetap, tunggu dua minggu setelah pencoblosan," tambahnya.

Sekadar diketahui, RSUD Sulthan Dg Radja Bulukumba, juga menyiapkan dua kamar khusus bagi calon caleg yang stres akibat gagal di Pileg 2019.

Jenis kamar untuk pasien caleg stres ini menggunakan fasilitas kelas satu, yakni hanya berisi satu orang disetiap kamarnya.

"Kami siapkan di ruang petunia (ruangan khusus kelas 1) only one person in the room, nanti ngamukki. Tapi semoga tidak ada yang stres," ujar Gumala.

Jika terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), maka biaya pengobatannya dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

