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BREAKING NEWS: Kapolda Sulsel Mutasi Kasi STNK ke Polres Luwu Timur
Kasi STNK Ditlantas Polda Sulsel, Kompol Abdul Rachim yang dimutasi ke Polres Luwu Timur.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kapolda Sulsel Irjen Pol Hamidin tiba-tiba melakukan mutasi di jajaran perwira Polda Sulsel.
Salah satunya adalah Kasi STNK Ditlantas Polda Sulsel, Kompol Abdul Rachim yang dimutasi ke Polres Luwu Timur.
Informasi yang dihimpun tribun-timur.com, melalui Paur STNK Ditlantas Polda Sulsel, Iptu Ade Firmansyah.
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"Pak Kasi dikabarkan pindah jadi Wakapolres Lutim," kata Ade, via telepon, Rabu (24/4/2019).
Diketahui, Kompol Abdul Rachim sebelumnya berkantor di Samsat Makassar.
Rachim mewakili Polda Sulsel di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) beserta Jasaraharja dan Pemprov Sulsel melalui Badan Pendapatan Daerah.
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