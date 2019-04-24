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BREAKING NEWS: Kapolda Sulsel Mutasi Kasi STNK ke Polres Luwu Timur

Kasi STNK Ditlantas Polda Sulsel, Kompol Abdul Rachim yang dimutasi ke Polres Luwu Timur.

BREAKING NEWS: Kapolda Sulsel Mutasi Kasi STNK ke Polres Luwu Timur
TRIBUN TIMUR/SALDY
Kepala Seksi STNK Samsat Makassar, Kompol Abdul Rachim 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kapolda Sulsel Irjen Pol Hamidin tiba-tiba melakukan mutasi di jajaran perwira Polda Sulsel.

Salah satunya adalah Kasi STNK Ditlantas Polda Sulsel, Kompol Abdul Rachim yang dimutasi ke Polres Luwu Timur.

Informasi yang dihimpun tribun-timur.com, melalui Paur STNK Ditlantas Polda Sulsel, Iptu Ade Firmansyah.

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"Pak Kasi dikabarkan pindah jadi Wakapolres Lutim," kata Ade, via telepon, Rabu (24/4/2019).

Diketahui, Kompol Abdul Rachim sebelumnya berkantor di Samsat Makassar.

Rachim mewakili Polda Sulsel di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) beserta Jasaraharja dan Pemprov Sulsel melalui Badan Pendapatan Daerah.

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Kapolda Sulsel
Mutasi
Luwu Timur
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Penulis: Saldy Irawan
Editor: Suryana Anas
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