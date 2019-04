Jelang Ramadan Hotel Aston Makassar Kenalkan Tiga Paket Menu Puasa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Hotel Aston Makassar memperkenalkan menu berbuka yang akan hadir setiap hari selama bulan ramadan.

Menu tersebut akan tersedia di area Lobby dan Olympus Restaurant Hotel Aston Makassar.

Baca: Cegah Penyeludupan Hasil Perikanan, Angkasa Pura I dan BKIPM Teken MoU

Menariknya menu baru ini dibagi dalam pilihan yakni Paket Hemat Ta’jil, All You Can Eat dan Paket Buka Puasa Komplit.

Hal tersebut diungkapkan Food & Beverage Manager Aston Makassar, Muh Zubair saat memperkenalkan menu tersebut ke awak media, Rabu (10/4/2019).

Ia mengatakan ketiga paket tersebut akan mulai ditawarkan dari puasa pertama hingga akhir. Mulai pukul 18.00 wita hingga 21.00 wita.

Baca: TRIBUNWIKI: Dari Wakil Ketua DPRD Hingga Jadi Wakil Bupati Jeneponto, Berikut Profil Paris Yasir

"Kan kami menawarkan tiga paket takjil, bagi yang ingin menikmati makanan ringan, kemudian Paket All You Can Eat yang kami hadirkan setiap harinya di Olympus Restaurant, lalu Paket Buka Puasa Komplit dimana tamu dapat memesan ta’jil dan prasmanan dengan minimal pemesanan 30 pax," katanya.

Harga yang ditawarkanpun beragam mulai dari 35 ribu hingga Rp 135 ribu.

"Harga-harganya terjangkau, menu Ta’jil hanya Rp 35 ribu/pax, menu All You Can Eat Rp 115 ribu/pax dan Paket Komplit Rp 135 ribu/pax," ungkapnya.

Baca: Rancang Jamban Keluarga Terapung Ramah Lingkungan, Antar Bakhrani Jadi Profesor Bidang PKLH UNM

Zubair menambahkan, paket tersebut sangat ramah untuk dikonsumsi oleh semua kalangan.

"Yang terpenting ialah menunya sudah lengkap, tersedia dan dijamin kualitas halal dari setiap menu yang disajikan setiap harinya," tambahnya.