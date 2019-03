Pakai Kartu Member TOC Celebes di Tenant Ini, Diskon Hingga 30%

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 1.369 member dari 23 komunitas yang tergabung dalam Toyota Owner Club (TOC) resmi memiliki kartu member dengan branding khusus.

Tidak sekadar kartu indentitas keanggotaan, kartu yang dilaunching, Jumat (8/3/2019) ini pun multifungsi.

Ketua TOC Celebes, Akhmad Zulfikar Abidin menuturkan, kartu member ini juga sebagai alat pembayaran tol dan transaksi uang elektronik di Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi.

"Yang tidak kalah spesialnya, pemegang kartu ini bisa dapat diskon makanan, minuman, hingga service kendaraan. Diskonnya hingga 30 persen," katanya di sela jumpa pers Public Display di Atrium Mall Panakkukang Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Jumat (8/3/2019).

Program ini direspon baik member TOC, yang tiap pekan memiliki agenda kopi darat, untuk menjalin silaturahmi.

"Seperti tujuan TOC Celebes dibentuk yakni sebagai pemersatu klub otomotif dengan merk Toyota area main dealer Kalla Toyota. Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra," kata Fiky sapaannya.

Dalam penyediaan kartu, member TOC bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam bentuk Brizzi atau uang elektronik.

Manager Marketing BRI Panakkukang, Hanjaga Abilawa menuturkan, kerja sama strategis ini pertama dilakukan oleh sebuah komunitas di Sulawesi.

"Dari kami, harga Brizzi pun diturunkan dari Rp 25 ribu per keping menjadi Rp 15 ribu per keping. Ini berlaku seumur hidup, bisa di top up di ATM, Via Smartphone atau digital banking, dan beberapa merchant kerja sama seperti Alfamart," katanya.