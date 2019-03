Ballroom Four Points by Sheraton Makassar Makin Lengkap Dengan LED Raksasa

Saat ini Hotel Four Points by Sheraton Makassar menjadi hotel yang memiliki ballroom terbesar dan terbaik di Makassar dan Indonesia Timur.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Bisnis meeting, insentive, conference, and exhibition (MICE) di Makassar, semakin menggeliat. Tak heran jika Four Points by Sheraton Makassar menjadi akomodasi MICE terdepan yang menyodorkan fasilitas meeting room terlengkap.

Terletak di pusat kota Makassar, hotel ini memiliki kamar terbesar dan juga ruang pertemuan terluas.

Saat ini Hotel Four Points by Sheraton Makassar menjadi hotel yang memiliki ballroom terbesar dan terbaik di Makassar dan Indonesia Timur.

Untuk fasilitas ballroom, Hotel Four Points by Sheraton Makassar menyediakan tempat pertemuan dalam berbagai ukuran untuk mengakomodasi setiap acara Anda.

Dan saat ini menambahkan LED berukuran 4x6 m untuk melengkapi fasilitas yang diperlukan untuk kesuksesan acara.

"Semoga dengan adanya LED ini, kebutuhan akan fasilitas pertemuan baik wedding, meeting, workshop, maupun pertemuan lainnya di Four Points by Sheraton Makassar, semakin memudahkan tamu tamu kami demi kesuksesan acara yang diselenggarakan di Ballroom kami," tutur I Gede Sujana sebagai General Manager Four Points by Sheraton Makassar.(*)

