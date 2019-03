TRIBUNWIKI: Bruno Mars Tak Terima Lagunya Dibatasi Pemutarannya di Indonesia! Ini Karier Musiknya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyanyi Internasional, Bruno Mars merasa geram lagunya masuk dalam daftar lagu yang dibatasi penayangannya oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat.

Tidak tanggung-tanggung dua lagu hitsnya yang berjudul That's What I Like dan Versace On The Floor tidak diperbolehkan tayang dalam waktu tertentu.

Dilansir dari Tribunnews.com, Berdasarkan surat edaran bernomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019, dua lagu Bruno Mars tersebut termasuk dalam 17 lagu bahasa Inggris yang liriknya dinilai vulgar atau mengandung tema kehidupan dewasa.

Baca: Terungkap Alasan Rian Bayar Rp 80 Juta ke Vanessa Angel Demi Tidur, Lama Jadi Teka Teki

Baca: Genjot Poros Kemaritiman Indonesia, Delapan Kapal Latih SMK Sulsel Dilengkapi ABF

"Kepada Indonesia, saya memberi kalian lagu-lagu hits (seperti) Nothin On You, Just The Way You Are dan Treasure. Jangan samakan saya dengan penyimpangan seksual itu," tulis Mars dalam akun Twitter @BrunoMars, Kamis (28/2/2019) pagi.

Sambil me-retweet artikel TIME tentang pembatasan lagunya tersebut, Bruno Mars juga menuliskan candaan berbau sarkasme dan membawa nama rekannya sesama musisi, Ed Sheeran.

Sebagai informasi, satu lagu Sheeran berjudul Shape of You juga masuk ke dalam daftar lagu-lagu yang dibatasi KPID Jawa Barat.

"(Lagu) Saya pernah "meledak" di Indonesia. Lalu kini datang Ed Sheeran bersama liriknya yang sakit menyimpang, membuat kami semua dalam masalah! Terima kasih, Ed," tulis Mars.

"I’m in love with the shape of you? (penggalan lirik Shape of You). Serius @edsheeran? Kau monster! Jangan buat saya menyebut Thinking Out Loud. Kau tidak malu?" kicau Bruno Mars.

Selain lagu Bruno Mars dan Ed Sheeran, single hits Agnez Mo yang dinyanyikannya bersama rapper Chris Brown berjudul Overdose juga dibatasi pemutarannya di Jawa Barat.