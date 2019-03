Aswin Hotel Makassar Hadirkan Menu Baru Hanya Rp 50 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aswin Hotel Makassar yang berlokasi di Jl Gunung Latimojong No 144, Kota Makassar hadirkan menu terbaru yakni Banana Honey, Kamis (28/2/2019).

Banana Honey merupakan sebuah minuman berbahan dasar pisang.

Marketing Communication Aswin Hotel Makassar, Andi Rio Pakki dalam rilisnya ke Tribun Timur, Jumat (1/3/2019) mengatakan di bulan Maret sengaja menghadirkan promo-promo menarik.

“Resepnya diracik sendiri oleh bartender Club on 2, Aswin Hotel Makassar Pak Uje. Bahan-bahannya itu Susu fresh milk plus syrup vanilla plus banana, dan Ice cream vanilla,”katanya.

Harga yang ditawarkan untuk satu paket Banana Honey Rp 50 ribu. Sudah termasuk termasuk kentang goreng atau 1 bungkus rokok dan itu berlaku dari pukul 10.00 – 18.00 Wita.

Promo ini dapat dinikmati di Club on 2 dan Food and Beverage Aswin Hotel Makassar.

“Silahkan datang dan nikmati promo kami. Bukan hanya Banana Honey, masih banyak promo lainnya. Tentunya tujuan untuama kami untuk memanjakan para tamu,” ujarnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, @nurfajrianir

