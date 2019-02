Di hadapan Ratusan Dokter, Prabowo: Demi Allah Kalau Saudara Tidak Memilih Saya, Saya Hormati!

TRIBUN-TIMUR.COM - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut menjadi seorang presiden itu tidak enak.

Ia mengatakan, banyak hal yang perlu dipikirkan secara serius bila menjadi kepala negara.

"Tidak masalah (jika tidak terpilih), mungkin hidup saya lebih enak kalau tidak jadi presiden. Bayangkan yang dikasih ke saya masalah-masalah (jika jadi presiden)," ujar Prabowo di sebuah kegiatan, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Partai Gerindra itu secara gamblang tak ingin meminta dipilih menjadi presiden. Sehingga, dalam forum yang dihadiri ratusan apoteker, perawat, hingga dokter , Ketua UmunPartai Gerindraitu secara gamblang tak ingin meminta dipilih menjadi presiden.

"Prabowo tidak minta dipilih oleh dokter-dokter, tidak. kalau berharap di dalam hati ya boleh. Iya kan? Loh ini saya berharap dalam hati saya, saya tidak berharap dukungan dari kalian. Tapi demi Allah kalau saudara tidak memilih saya, saya hormati," tutur dia.

Tribunnews.com/ Rina Ayu Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, dalam kegiatan Dialog Sillaturahmi Paslon Presiden dan Wakil Presiden Bersama Komunitas Kesehatan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Meski demikian, ia tetap berharap dapat menang dalam pilpres April mendatang, dengan harapan membangun negara menjadi lebih baik.

"Kenapa saya optimis karena masalah yang sangat sederhana, masalahnya adalah bangsa kita kaya tetapi kekayaannya bocor as simple as that," tutur Prabowo.

"Kita negara sangat kaya dengan management yang baik, kita kelola. Kita akan mampu tidak terlalu lama sekarang revolusi informatika begitu cepat," sambung dia.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI digelar serentak dengan Pemilu Legislatif dan DPD RI, 17 April 2019 nanti.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan kontestan; Jokowi - KH Maruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Sejumlah hasil survei masih mengunggulkan Jokowi - KH Maruf Amin, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terus membuntuti.

