Terima Hasanuddin Contact, Danny Pomanto Akan Segera Sahkan Tim Satgas Kawasan Tanpa Rokok Makassar

Suasana pertemuan, Hasanuddin Center For Tobacco Control and Non Communicable Disease Prevention (Contact) mengadakan pertemuan bersama Wali Kota Makassar Danny Pomanto di kediaman pribadi Dany Pomanto, Jl Amirullah, Mamajang, Makassar, Jumat (22/2/2019).

dok Media And Partnership Hasanuddin Contact Musyaraffah Hamdani

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hasanuddin Center For Tobacco Control and Non Communicable Disease Prevention (Contact) mengadakan pertemuan bersama Wali Kota Makassar M Ramdhan 'Danny' Pomanto.

Pertemuan tersebut diselenggarakan di kediaman pribadi Danny Pomanto, Jl Amirullah, Mamajang, Makassar, Jumat (22/2/2019).

Kunjungan itu, bermaksud untuk melakukan percepatan pengesahan tim satuan petugas Kawasan Tanpa Rokok di kota Makassar.

Finance Manager Hadijah Hasyim mengatakan hal ini sangat perlu karena mengingat Peraturan Daerah No 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

"Ini sudah lama telah dikeluarkan dan belum terimplementasi dengan baik dikarenakan masih butuh perbaikan dalam petugas pengawas Kawasan Tanpa rokok," katanya melalui rilis yang diberikan kepada tribuntimur.com.

Menurutnya, tim Satuan Pengawas (Satgas) untuk memantau para perokok di fasilitas umum harus segera dibentuk.

Danny Pomanto menyambut hal tersebut dan mengatakan akan segera mensahkan Tim Satgas KTR.

"Bulan ini, Dinas kesehatan dan beberapa SKPD terkait akan turut disertakan dalam pergerakan ini," kata Danny.

Selanjutnya, Direktur Hasanuddin Contact Prof Dr dr HM Alimin Maidin MPH akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 26 Februari 2019 bersama beberapa jajaran pemerintah di Kota Makassar.

Dijadwalkan pada kegiatan ini, Dany Pomanto akan turut hadir dan membuka sesi diskusi tersebut.

Untuk diketahui, Hasanuddin Contact ini merupakan kerjasama antara The Union, sehingga khusus di tahun 2018 hingga 2019 akan menggelar berbagai kegiatan, mulai penelitian, peningkatan kapasitas, peningkatan kesadaran melalui penyuluhan, sosialisasi ataupun media sosial.

Staf Hasanuddin Conctact ini terdiri dari enam orang, antara lain Project Director Prof Dr dr HM Alimin Maidin MPH Program Manager Ahmad Wadi, Finance Manager Hadijah Hasyim, Research And Development Ahmad Muttaqien, Media And Partnership Musyaraffah Hamdani, Monitoring And Evaluation Ismi Sultan. (*)

