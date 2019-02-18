Besok, KPU Sulsel Tetapkan DPTb Pemilu 2019
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan dijadwalkan rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pemiilu 2019.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan dijadwalkan rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pemilihan umum (Pemilu) 2019.
Rencananya, rapat digelar di Four Points By Sheraton Hotel, Jl Andi Djamma, Makassar, Senin (18/2/2019), sekitar pukul 14.00 wita.
Penetapan DPTb Pemilu Serentak 2019 itu akan dihadiri seluruh Komisioner KPU Sulsel, Komisioner Bawaslu Sulsel, pimpinan partai politik atau LO, serta pihak Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan.
Penetapan DPTb pemilu dilakukan setelah 24 kabupaten dan kota telah melaksanakan penetapan DPTb.
"Insyaallah dilaksanakan jam 14.00 wita di Hotel Four Points by Sheraton," kata Kabag Humas KPU Sulsel Asrar Marlan, Senin (18/2/2019).
Diketahui, KPU Sulsel telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
Penyempurnaan DPT Hasil Perbaikan atau DPTHP tahap II melalui rapat pleno terbuka di Macora Ballrom, Hotel The Rindra, Rabu (12/12/2018) lalu.
Dikatakan penyempurnaan karena DPT pemilu di Sulawesi Selatan telah ditetapkan melalui DPTHP II pleno rekapitulasi DPTHP II di Hotel Grand Asia, Jl Boulevard, Makassar, Sulsel, Selasa (13/11/2018) lalu.
Jumlah pemilih yang ditetapkan KPU Sulsel melalui pleno penyempurnaan DPtHP II 6.159.375 DPT.
Rinciannya, pemilih laki-laki 2.987.564 orang dan perempuan sebanyak 3.171.811 pemilih.