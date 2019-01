Hanya Rp 50 Juta, Impian Miliki Rumah Sendiri Akan Terwujud, Simak Tipsnya Disini

TRIBUN-TIMUR.COM - SIapa yang tidak ingin miliki rumah sendiri.

Namun semakin hari Harga Rumah semakin naik.

Disini anda bisa menyimak Tips bagaimana bisa mendapatkan Rumah layal huni.

Program rumah instan sederhana sehat ( Risha) bisa menjadi solusi alternatif rumah layak huni dengan harga terjangkau bagi masyarakat dengan dana terbatas.

Melalui akun Twitter-nya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menjelaskan simulasi pembangunan rumah dengan dana di bawah Rp 50 juta menggunakan sistem Risha.

Risha merupakan hunian yang dibangun dengan komponen utama berupa panel, beton, dan baut.

Rumah ini juga dirancang secara modular atau blok-per-blok yang disusun menjadi satu. Setiap modul dirancang dengan ukuran 3x3 meter dengan harga sekitar Rp 4,16 juta.

Berikut harga panel Risha: Komponen P1: Rp 110.000 per meter persegi Komponen P2: Rp 100.000 per meter persegi Komponen P3: Rp 90.000 per meter persegi Panel dinding: Rp 160.000 per meter persegi Panel kusen: Rp 50.000 per meter persegi.

Sementara untuk membuat satu buah modul Risha maka diperlukan 24 buah panel P1 (Rp 2,64 juta), 8 panel P2 (Rp 800.000), dan 8 panel P3 (Rp 720.000).

Dengan kata lain, dana yang disiapkan untuk mendirikan satu buah modul Risha sebesar Rp Rp 4,16 juta.