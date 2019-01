Rayakan Imlek di Phinsi Point ini Promo dan Eventnya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Phinsi Point (Pipo) yang berlokasi di Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar turut memeriahkan imlek. Dengan menggandeng tenant untuk memberikan promo menarik.

Selain itu, berbagai event siap menghibur pengunjung Phinisi Point.

Business Development Phinisi Point, Wahyudin menyampaikan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Phinisi Point kepada masyarakat Kota Makassar.

"Khususnya pengunjung setia Pipo yang selalu menantikan inovasi baru yang disajikan sesuai era yang sedang hits saat ini,"katanya saat Press Conference di Ground Floor Phinisi Point (Atrium Amsterdam), Rabu (30/1/2019) siang.

Mengusung tema Fortune Kingdom, yang diawali dengan event Lunar Vaganza. Dalam tema tersebut, Phinisi Point menggelar berbagai kegiatan,

lomba, dan promo menarik dari sejumlah tenant besar di Phinisi Point.

Sedikitnya 15 tenant berpartisipasi untuk memberikan promo khusus imlek kepada pengunjung.

Promo yang diberikan bervariasi, mulai dari diskon, promo paket, hingga kejutan belanja berhadiah Angpao.

Adapun Tenant yang berpartisipasi yakni Warung Koffiee Batavia dengan promo Lucky Angpao, Chir chir promo diskon 15 persen dengan min transaksi Rp 250 ribu.

Shabu Tei dengan promo All You Can Eat, Usupso dengan promo Lucky Ball, serta promo menarik lainnya dari Kalla Toyota, Anna Dental Care, Miniso, De Sound, Portico Gerage, Food Mart, Starbucks, Old Town, Dcrepes, Golden Rama Tour, Starbucks Coffee, Bintang Xpress, dan Daebak.