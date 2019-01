DOSS Kembali Buka Kelas Drone

Suasana kelas drone, di kantor DOSS di Jl Kajolalido No 3C, Makassar, Sabtu (26/1/2019).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Desi Triana Aswan

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR- DOSS kembali membuka program kelas drone, di kantornya yang bertempat di Jl Kajolalido No 3C, Makassar, Sabtu (26/1/2019).

Kegiatan ini mengangkat tema upgrade your skill dan knowledge.

Yang melibatkan tenaga ahli praktisi video dan foto komersil, geologis, dan editor sebagai tim pengajar.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini diantaranya, kontraktor untuk kebutuhanapping, kebutuhan cinematic, dan dalam rangka penelitian.

Tenaga ahli praktisi video dan foto komersil, Sang Jaya Arif mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi peserta tentang penggunaan drone.

Menurutnya, animo masyarakat khusnya.pemuda banyak memiliki ketertarikan terhadap penggunaan drone.

"Sangat besar, namun daya beli dipetakan. Namun, disini kami melakukan interaksi dan garansi kepada para peserta, dengan kata lain sejak menjadi alumni dari kelas drone kami akan tetap mendampingi dan saling bertukar informasi," katanya.

Selain memberikan materi Sang Jaya sapaan akrabnya, juga memperkenalkan Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI) yang merupakan wadah bagi para penerbangan drone.

Ke depannya, DOSS akan mengadakan Goes To Campus, Workshop, dan In House Training.

Untuk melakukan pelatihan kepada para penerbang drone yang baru mengawali karir maupun yang ingin menambah pengetahuan, sehingga mampu menjadi pilot drone yang baik dan benar.