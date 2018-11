Lagi, Empat Prodi di Unhas akan Terakreditasi Internasional 

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Empat program studi (prodi) di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, kembali akan menerima sertifikasi Internasional.

Hal tersebut terlihat dari hadirnya tim asesor ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) di ruang rapat Lt 8 gedung Rektorat, Selasa (27/12/2018).

Para asesor yang hadir di Unhas yaitu Assoc. Prof. Chavalit Wongse-ek (Mahidol University, Bangkok), Assoc. Prof. Dr. Mohammad Nizam Abdul Rahman (Universiti Kebangsaan Malaysia), Profesor Dato’ Ir. Dr. Riza Atiq Abdullah bin O.K. Rahmat (Universiti Kebangsaan Malaysia), Dr. Nguyen Huy Phuc (Univesity of Ho Chi Minh City,), Assoc. Prof. Dr. Ornsiri Cheunsuang (Chulalongkorn University, Thailand), Assoc. Prof. Dr. Pham Van Tuan (University of Danang, Vietnam), Prof. Dr. Marilou G. Nicolas (University of Philippines) dan Assoc. Prof. Dr. Chailerd Pichitpornchai (Mahidol University, Bangkok).

Para asesor yang berasal dari beberapa perguruan tinggi di Asia Tenggara akan melaksanakan asesmen lapangan selama tiga hari kedepan di kampus Unhas Tamalanrea.

Sementara program studi yang telah diusulkan Unhas, yaitu Agribisnis (Fakultas Pertanian), Manajemen (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Teknik Arsitektur (Fakultas Teknik), dan Pendidikan Kedokteran Gigi (Fakultas Kedokteran Gigi).

Tim Visitasi delegasi AUN-QA diterima Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, beserta para Wakil Rektor, Ketua MWA Prof Dr Basri Hasanuddin beserta jajarannya, para Dekan se-fakultas, dan Ketua Tim Task Force AUN-QA Universitas Hasanuddin Dr Prastawa Budi, M.Sc bersama jajaran, serta para Direktur di lingkungan Unhas.

Kunjungan asesor AUN-QA tersebut merupakan visitasi yang keempat kalinya (batch 4), dimana pada tiga batch sebelumnya telah mengantarkan sembilan prodi Unhas memperoleh akreditasi internasional AUN-QA.

Kesembilan prodi itu adalah Pendidikan Dokter, Teknik Sipil, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kelautan, Ilmu Hubungan Internasional, Teknik Geologi, Ilmu Hukum, Ilmu Kimia, dan Ilmu Kehutanan.

Prof Dwia menyampaikan terima kasihnya kepada asesor AUN-QA dan sekretariat AUN-QA atas kesediannya melakukan visitasi di Unhas. Lanjut dia, Unhas terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas, dan hal tersebut telah menjadi spirit Unhas sejak pertama kali didirikan pada tahun 1956 silam.