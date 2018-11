Dipasarkan di Perbatasan Malaysia, Segini Harga Produk UKM Sukses Sejahtera Asal Maros, Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Warga yang ingin mencoba produk UKM Sukses Sejahtera bisa datang langsung ke tokonya, di Nusa Idaman, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Maros.

Sukses Sejahtera memiliki produk berupa beras hitam, ketang hitam, beras merah, tepung ketang hitam, sangrai kelapa dan kue kering, kripik bawang dan ubi jalar, madu asli hutan dan kacang ijo.

Pemilik UKM Sukses Sejahtera, Muhsin Hamka mengatakan, Jumat (23/11/2018) jika tidak memiliki kesempatan, warga juga memesan dengan menghubungi Muhsin dinomor ponsel 081242487958.

Warga juga bisa mengirim pesan ke akun facebook, Muhsin Hamka.

Soal harga, warga tidak perlu khawatir. Semua produk dijual dibawah harga pasaran bahkan selisih sampai Rp 5 ribu.

Pemilik UKM Sukses Sejahtera, di Perumahan Nusa Idaman, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Maros, Muhsin memperlihatkan produknya yang berhasil dipasarkan di perbatasan Indonesia- Malaysia. (tribun timur/ansar lempe)

Muhsin menjual beras ketan hitam Rp 22 ribu per kilo. Beras hitam Rp 20 hitam per kilo, beras merah Rp 20 per kemasan.

Kacang ijo dibanderol dengan harga Rp 11 ribu per kemasan. Kelapa Sangrai Rp 15 ribu per bungkus.

Madu hutan asli mulai Rp 30 ribu per kemasan isi 140 mm. Kue kering Baruasa Kaeng Rp 35 per toples.

"Saat ini, usaha kami mencapai omzet Rp 10 juta sampai Rp 15 juta per bulan. Ini berkat adanya label halal. Kita bisa tembus pemasaran di minimarket dan mal," katanya.

Menurutnya, tanpa label halal, pelaku UKM Maros tidak mampu bersaing. Padahal, pelaku UKM memiliki produk yang tidak kalah dengan daerah lain.

Muhsin ingin, Maros dikenal bukan karena hanya memiliki bandara dan potensi wisata. Tapi juga keunggulan lain, diantaranya hasil bumi yang melimpah. (*)

