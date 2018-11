Mazda Tawarkan Uang Muka 0% untuk All Product di Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Kumala Celebes Motor (KCM) main dealer Mazda di Sulsel, terus meningkatkan penjualan unitnya hingga akhir tahun.

Teranyer, manajemen PT KCM menghadirkan program kejutan akhir tahun dengan tawaran best promo uang muka atau Down Paiment (DP) 0 persen.

Sales Manager PT Kumala Celebes Motor (KCM) Ahmad Siraj yang dihubungi Kamis (22/11/2018) menuturkan, kejutan akhir tahun ini untuk all product Mazda.

"Kami (PT KCM) fokus jualan segmen Passenger. Bagi Anda yang ingin mendapatkan promo ini syaratnya cuma deposito tiga kali angsuran di awal. Nah jadi tenor sudah terotong tiga kali," kata Iyat sapaanya.

Untuk promo ini, PT KCM bekerja sama dengan PT Mega Auto Finance (MAF). "Untuk tenor sendiri mulai 1 tahun hingga 5 tahun," katanya.

Manajemen PT KCM juga menawarkan bunga ringan bagi calon customernya. Tidak ketinggalan beberapa bonus usai pembelian diberikan.

"Seperti free kaca film 3M, free karpet dasar, free warranty selama tiga tahun atau 100 ribu kilometer (km)," katanya.

Ia mencontohkan, untuk All New Mazda 2 R misalnya, dibanderol cash Rp 285 juta. Bila diangsur selama setahun, dan menggunakan promo akhir tahun itu. Maka, sisa angsuran hanya 9 bulan.

"Kita hitung 1 tahun, kan DP 0 persen hanya bayar 3 kali angsuran di depan. Jadi sisa angsuran 9 bulan dengan biaya Rp 25 jutaan per bulan. Kalau ambil tenor 2 tahun angsurannya Rp 14 jutaan per bulan, tenor 3 tahun Rp 10 jutaan per bulan, tenor 4 tahun Rp 8,6 jutaan per bulan, tenor 5 tahun Rp 7,4 jutaan per bulan," ujarnya. (*)

