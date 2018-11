The Maczman Siap Sambut The Jakmania di Mattoanging

Kelompok suporter The Maczman menggelar kegiatan Halal bi halal di Aula Gedung Tribun Timur, jalan Cenderawasih no.430, Makassar, Senin (18/6/2018) malam.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Kelompok suporter PSM Makassar, The Maczman mengimbau agar seluruh anggotanya termasuk kelompok suporter lain terus menjaga kondusivitas setiap laga kandang di stadion Mattoangin.

Terutama di tiga sisa laga kandang yang merupakan laga krusial bagi Laskar Pinisi ddalam perburuan gelar juara.

Presiden The Maczman, Ocha Alim mengatakan, perburuan gelar juara di musim 2018 ini bukan hanya tugas bagi pemain tetapi juga ada andil suporter dan penonton di dalamnya.

Suporter yang merupakan pemain ke-12 bagi tim PSM pastinya diharapakna terus hadir dalam memberikan dukungan maksimal di setiap laga kandang maupun tandang.

"Momen ini pastinya sangat krusial jadi saya berharap kita tetap waspada, sisa laga ini akan menjadi penentu kita juara atau tidak makanya saya berharap kita semua menjaga sikap dan awas dengan segala kemungkinan yang akan di lakukan oleh provokator yang akan merusak kita semua," ujar Ocha, Selasa (13/11/2018).

Apalagi pada laga terdekat atau pekan ke-31, PSM bakal menjamu salah satu tim pesaing untuk perebutan gelar juara, Persija Jakarta, Jumat (16/11/2018) mendatang.

Macan Kemayoran yang bertamu ke Stadion Mattoangin pastinya juga bakal dikawal oleh sejumlah The Jakmania.

Sebagai tuan rumah yang baik, Ocha berharap seluruh pihak bisa menyambut kedatangan The Jakmania dan memastikan mereka bisa berbaur dan menikmati laga tanpa adanya tekanan dan provokasi.

"Siapa pun mereka, kami tetap siap mengawal dan menjaga mereka semua. Terlanjur kami dikenal Makassar sebagai Surga bagi semua suporter tamu maka itu harus dipertahankan dan untuk mempertahankan trend positif ini memang sangat susah tapi kalau kita mau kerja sama maka semuanya akan bisa dan mudah," tambahnya.

The Maczman sendiri telah melakukan persiapan maksimal menyambut laga berikutnya dengan melakukan pertemuan akbar dengan mengahadirkan perwakilan Korwil atau sektor masing-masing.

Pertemuan yang berlangsung di mabes The Macz Man (Cafe Mallomo) Jl Rappocini, Selasa (13/11), turut dihadiri langsung oleh Ocha Alim selaku Presiden The Maczman, serta dihadiri pengurus besar, Sekjen, para Menteri serta semua Dirigen, perwakilan The Macz Army dan Devisi Musik.