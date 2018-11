Pemkot Gelar Malam Syukuran HUT ke-411 Kota Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar menggelar malam syukuran peringatan HUT ke-411 Kota Makassar, di Lapangan Karebosi, Jumat (9/11/2018) malam.

Acara malam syukuran diawali dengan makan malam dan foto bersama yang dilakukan di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari.

Acara ini dihadiri Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah bersama istri, konsulat jenderal negara sahabat, forkopimda Sulsel dan Kota Makassar, anggota DPRD Susel dan Makassar, serta para Ketua RT/RW dan Penasehat Wali Kota se-Makassar.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh hafidz cilik asal Makassar, Masyita, lalu dilanjutkan penampilan tari Kalompoanna oleh pelajar Kota Makasar, dan pembacaan sejarah oleh Ketua DPRD Kota Makssar.

Pada malam syukuran ini, Pemkot Makassar juga memberi penghargaan kepada 10 orang bertajuk Tobarania Award.

Penghargaan disematkan langsung oleh Gubernur Sulsel, didampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

Danny dalam orasinya yang bertema Now, New, dan Next mengatakan, di momen HUT ke-411 Kota Makassar, menjadi momen terakhir kepemimpinan Danny-Deng Ical (DIA).

"4 tahun 5 bulan 1 hari tak terasa sudah dilalui, masa tugas kami menapaki akhir jabatan. Ini ultah terakhir bagi pemerintahan DIA, tapi wali kota dan wakil adalah titipan amanah, bukan hak yang dimiliki," kata Danny.