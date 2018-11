Gus Romy Sebut Gaya Kampanye Prabowo ala Donald Trump

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Romahurmuziy menyamakan gaya kampanye calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mirip Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kesamaan ini terletak pada dua cara, yakni propaganda of fear (menakut-nakuti) and Obviously of Lies (jelas membohongi).

Ia memaparkan Prabowo-Sandi menakut-nakuti dengan menyebut Indonesia bubar 2030, dolar naik ekonomi hancur dan harga-harga naik.

"Kenyataan sekarang kan dollar menyentuh 15 ribu tapi tidak ada apa-apa, Mas Sandi menyembut harga bahan pokok naik tapi kenyataannya tidak," kata Penanggung Jawab Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini di Warung Kopi, Jl Topaz Raya, Makassar, Sulsel, Kamis (8/11/2018).

Sehingga, dia menganggap emak-emak akan takut ke pasar.

"Emak-emak pun takut ke pasar dan memilih mall. Cara kampanye yang mengikuti cara Donald Trump, sama sekali menyampaikan kebohongan yang nyata," tegas Romy.

Romy ragu, Prabowo-Sandi akan menghentikan impor.

"Wah, kalau begitu mereka akan bermasalah dengan jamaah haji nanti, karena jamaah haji akan bawa kurma dari mekkah. Kan nggak ada kurma di Indonesia," katanya.(*)