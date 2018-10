Hari Terakhir Job Fair Poltekpar Makassar Ramai Pelamar

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Job Fair Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Makassar di Jl Metro Tanjung Bunga, memasuki hari terakhir pelaksanaan, Rabu (24/10/2018) sore.

Mengangkat tema "Find Your Passion For Your Future", Job Fair Poltekpar tahun ini membuka lebih dari 200 lowongan pekerjaan selama dua hari, Selasa-Rabu (23-24/10/2018).

Mukarramah Machmud Ketua Panitia yang juga sehari-hari menjabat Kepala Unit Bursa Kerja Poltekpar mengatakan, pada hari pertama jumlah pengunjung Job Fair sebanyak 700 orang.

"Kemarin hari pertama itu 700 an. Dan biasanya hari kedua lebih ramai lagi yang datang,"kata Mukarramah saat ditemui di sela-sela job fair, Rabu (24/10/2018).

Hingga jelang penutupan pukul 16.00, jumlah pengunjung job fair sudah mencapai 800 an orang. Dan jumlah tersebut akan terus bertambah sampai benar-benar ditutup.

"Alhamdulillah masih sangat ramai yang datang. Apalagi ini kan untuk umum dan gratis,"tambah Mukarramah.

Jumlah Perusahan

Total 21 perusahaan (perhotelan, Restauran, Event Organizer dan Tour & Travel).

1. Kalla Hospitality