Wow, Evi Masamba Bayar Rp 15 Juta untuk Make Up Pernikahan

Laporan Wartawan TribunLuwu.com, Desy Arsyad

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Ica Veronica Make Up Artis (MUA) asal Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dikontrak Evi Masamba di acara pernikahannya pada Rabu (24/10/2018) mendatang.

Ica Veronica nantinya akan memake up Evi Anggreni nama lengkap Evi Masamba sebanyak tiga kali.

"Tiga kali make up, tanggal 22 di acara pengajian, tanggal 23 pacci labbe, dan tanggal 24 nikah dan resepsi," ujarnya kepada TribunLuwu.com melalui chat WhatsApp, Minggu (14/10/2018).

Untuk bayarannya, Ica sapaan akrab Ica Veronica ini awalnya enggan mengumbar.

Dan hanya menjelaskan jika tarif make up tergantung jarak tempuh lokasi acara.

"Kalau area Masamba satu kali make up tiga juta, kebanyakan ambil dua kali make up jadi Rp 6 juta. Area Palopo lima juta dua kali make up. Weddingnya Evi Masamba bayaran special Rp 15 juta," tuturnya.

Hanya saja, harga yang dijelaskan Ica tersebut berlaku pada bulan Oktober.

Dan mungkin akan mengalami kenaikan harga pada bulan November dan Desember mendatang.

Untuk wilayah Belopa tarifnya mencapai Rp 2juta sekali make up.(*)