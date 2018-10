Sekretaris KONI Enrekang Jamin Bonus Atlet Peraih Medali di Porda Pinrang Akan Dibayarkan

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Perjuangan kontingen asal Enrekang dalam ajang Pekan Olahraga Daerah (Porda) Sulsel 2018 sudah berakhir.

Dalam ajang tersebut, tim Porda Enrekang tak mampu mencapai target masuk 10 besar perolehan medali sesuai yang dibebankan oleh Pemda Enrekang.

Mereka hanya bercokol di posisi 23 dari 24 Kabupaten/Kota yang ikut serta dalam ajang Porda 2018.

Meski tak mampu mencapai target, Sekretaris KONI Enrekang, Hamsir, menjamin bonus bagi para atlet peraih medali akan tetap diberikan.

"Kita memang gagal capai target, tapi soal bonus-bonus yang dijanjika bagi atlet peraih medali akan tetap kita bayarkan," kata Hamsir kepada TribunEnrekang.com, Rabu (3/10/2018).

Baca: Gagal Capai Target di Porda Sulsel, KONI Sidrap: Kontingen Telah Berjuang

Baca: Belum Ada Hadiah Bagi Atlet Peraih Medali Porda, Pertina Bantaeng Tagih Janji Pemkab

Ia menjelaskan, penyerahan bonus dan penyambutan para atlet akan diberikan dalam satu hingga dua pekan ke depan.

"Soal bonus tak mungkin diingkari pasti akan diberikan, kita akan rapat kordinasi dengan pengurus yang lain dulu kapan penyambutan dan penyerahan bonusnya," tutur kepala Dispopar Enrekang ini.

Sebelumnya, Pemda dan KONI Enrekang telah menjajikan bonus bagi peraih medali pada Cabor perorangan emas dalam ajang Porda bakal diberi hadiah Rp 10 juta, peraih perak Rp 5 juta dan perunggu Rp 3 juta.

Sementara untuk beregu peraih medali emas Rp 5 juta per orang, perak Rp 2 juta per orang, dan perunggu Rp 1 juta per orang.

Selain bonus tersebut, para atlet peraih medali juga sudah dijanjikan bonus khusus dari masing-masing koprdinator induk olahraganya.(*)