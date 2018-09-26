Pemilu 2019
51 Caleg PDIP Sulsel Bergelar Strata Satu, 2 Doktor
Dari 16 parpol itu sebanyak 1.205 daftar calon sementara (DCS) ditetapkan KPU Sulsel beberapa waktu lalu.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 1.201 Calon Legislator (Caleg) DPRD Sulawesi Selatan masuk Daftar Calon Tetap (DCT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Kamis (20/9/2018).
Penetapan DCT dilaksanakan di Aula Kantor KPU Sulsel, Jl AP Pettarani, Kota Makassar sekitar pukul 21.50 wita,melalui rapat pleno terbuka.
Validasi 'rancangan DCT anggota DPRD Sulsel di Pemilu 2019' dihadiri Komisioner Bawaslu Sulsel Amrayadi dan seluruh liaison officer (LO) atau pengurus parpol peserta pemilu.
Ada 16 partai peserta pemilu di Sulsel.
Dari 16 parpol itu sebanyak 1.205 daftar calon sementara (DCS) ditetapkan KPU Sulsel beberapa waktu lalu.
Baca: 214 Caleg di Sinjai Lulusan SMA
Setelah KPU melakukan pencermatan, hanya 1.201 caleg ditetapkan. Empat orang mundur, satu tidak memenuhi syarat.
Dari 1.201 caleg DPRD Sulsel yang maju bertarung di Pemilu 2019, sebanyak 85 caleg PDIP Sulsel.
Dari 85 itu sebanyak 51 caleg PDIP Sulsel bergelar S1, 8 S2, dan 2 orang doktor. Lebihnya, 24 TG alias tanpa gelar.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
-
Macaleg di Mamarita, Politisi Golkar Makassar Ini Sasar Pemilih Milenial
-
Nurul Safitri Jabat Ketua Tim Pemenang Prabowo - Sandi di Soppeng
-
Tingkat Kerawanan Pemilu di Sulsel di Atas Rata-rata Nasional
-
Deretan Nama Anggota DPRD Palopo yang Terancama Didiskualifikasi di Pileg 2019
-
Ustaz Das'ad Latief: Saya Hormati Tim PAS, Sayang Saya PNS