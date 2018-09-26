Pemilu 2019

51 Caleg PDIP Sulsel Bergelar Strata Satu, 2 Doktor

Dari 16 parpol itu sebanyak 1.205 daftar calon sementara (DCS) ditetapkan KPU Sulsel beberapa waktu lalu.

51 Caleg PDIP Sulsel Bergelar Strata Satu, 2 Doktor
abdiwan/tribuntimur.com
Kader PDIP Sulsel 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 1.201 Calon Legislator (Caleg) DPRD Sulawesi Selatan masuk Daftar Calon Tetap (DCT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Kamis (20/9/2018).

Penetapan DCT dilaksanakan di Aula Kantor KPU Sulsel, Jl AP Pettarani, Kota Makassar sekitar pukul 21.50 wita,melalui rapat pleno terbuka.

Validasi 'rancangan DCT anggota DPRD Sulsel di Pemilu 2019' dihadiri Komisioner Bawaslu Sulsel Amrayadi dan seluruh liaison officer (LO) atau pengurus parpol peserta pemilu.

Ada 16 partai peserta pemilu di Sulsel.

Dari 16 parpol itu sebanyak 1.205 daftar calon sementara (DCS) ditetapkan KPU Sulsel beberapa waktu lalu.

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Setelah KPU melakukan pencermatan, hanya 1.201 caleg ditetapkan. Empat orang mundur, satu tidak memenuhi syarat.

Dari 1.201 caleg DPRD Sulsel yang maju bertarung di Pemilu 2019, sebanyak 85 caleg PDIP Sulsel.

Dari 85 itu sebanyak 51 caleg PDIP Sulsel bergelar S1, 8 S2, dan 2 orang doktor. Lebihnya, 24 TG alias tanpa gelar.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

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Daftar Nama Caleg PDIP Sulsel
DPRD Sulsel
Pemilu 2019
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Mahyuddin
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