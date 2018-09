Hanya Harga Kentang yang Mengalami Kenaikan Harga di Soppeng

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sudirman

TRIBUN-TIMUR.COM,SOPPENG - Harga kebutuhan pokok di Soppeng masih normal dalam beberapa hari terakhir ini.

Kasi perdagangan Soppeng Matahari mengatakan, hanya harga kentang yang mengalami kenaikan di Soppeng.

Sehari sebelumnya, harga kentang di pasar Soppeng Rp 13 ribu per Kilogram. Sementara di pasar Cabbengnge mengalami kenaikan Rp 14 ribu per Kilogram.

Cabe merah besar tetap Rp 8.000 per Kilogram, dan harga cabe rawit Rp 10 ribu per Kilogram. Begitupula bawang merah dan bawang putih tak mengalami kenaikan tetap Rp 20 ribu per Kilogram.

Sementara harga kebutuhan pokok lainnya tak ada yang mengalami kenaikan harga. (*)