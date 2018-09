Colin Kaepernick, memicu gelombang protes boikot Nike di Amerika Serikat. (montase : Twitter, dailymail.co.uk, the onion)

TRIBUN-TIMUR.COM - Orang Amerika Ramai-ramai Bakar Sepatu Nike, Ternyata Gegara Aksi Bersimpuh Kontroversial Atlet Ini

Perusahaan sepatu asal Oregon, Amerika Serikat, Nike, dihantam aksi gelombang protes cukup masif di Amerika Serikat.

Sejumlah warga Amerika Serikat, mengunggah tagar boikot Nike di media sosial.

Tak sedikit pula yang mengunggah foto dan video aksi yang lebih ekstrem, merusak atau bahkan membakar sepatu Nike mereka.

Kicauan memboikot Nike di Twitter. (dailymail.co.uk) ()

Gelombang protes warga AS memboikot Nike ini ternyata dipicu oleh aksi protes lain.

Seruan memboikot Nike terjadi beberapa jam setelah Nike merilis iklan terbaru mereka, yang menggandeng pemain NFL atau American Football kontroversial, Colin Kaepernick.

Aksi bakar sepatu Nike (dailymail.co.uk) ()

Dalam iklan yang memasang foto wajah Colin Kaepernick itu, Nike menyerukan slogan terkenal mereka : Just Do It.

Nike juga menyertakan kalimat : Percayalah pada sesuatu. Meski itu akan mengorbankan segalanya.

Iklan Nike Colin Kaepernick (dailymail.co.uk) ()

Colin Kaepernick dikenal sebagai atlet kontroversial gara-gara selebrasinya saat mendengar lagu kebangsaan Amerika, The Star Spangled Banner diperdengarkan sebelum bertanding.

Ia sebenarnya adalah orang Amerika tulen.