Dorong Kekuatan Infrastruktur, PLN Sulselrabar Bentuk Densus PLN AMS

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jika TNI mengerahkan kekuatan ratusan Alat utama sistem senjata (Alutsista) dan Polri memiliki satuan khusus Densus 88, maka di HUT ke-73 RI, PLN Wilayah Sulselrabar unjuk kekuatan aset layanan khusus dan membentuk Detasemen Layanan Khusus (Densus) PLN Area Makassar Selatan (AMS) yang memudahkan pelanggan mendapatkan layanan PLN yang handal dan berkualitas.

Aset layanan khusus PLN Sulselrabar terdiri dari 37 Back Up cadangan Supply yang handal yaitu 15 Unit Gardu Bergerak, 2 Unit Kabel dan Kubikel Bergerak, 5 UPS (hingga daya 100kVA).

Infrastruktur tersebut dikelola oleh Densus PLN AMS yang digunakan dalam Paket-paket Layanan PLN seperti Easy Getting Electricity (EGE), Wedding Package, Construction Package, Energize Your Event (EYE) Package, dan Premium Package.

Bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke - 73, PLN Wilayah Sulselrabar membentuk Densus PLN AMS untuk mengelola dan memelihara aset yang digunakan dalam Layanan Khusus PLN.

Densus tersebut terdiri dari 12 pegawai dan ratusan petugas lapangan yang akan melayani pelanggan mulai dari paket wedding (wedding package), layanan penyambungan listrik sementara untuk acara (Energize Your Event "EYE), layanan pasokan listrik apabila ada pekerjaan pembangunan konstruksi (Construction Package), percepatan pelayanan penyambungan baru, hingga perubahan daya besar.

Cukup banyak event besar yang sudah dilayani Densus tersebut diantaranya Beautiful Malino dan Sulsel Expo 2018. Beberapa keuntungan yang pelanggan dapatkan dari layanan tersebut adalah garansi bebas padam dan biaya lebih hemat dibanding menggunakan genset.

Saat ditemui pada acara pengukuhan Densus PLN AMS, GM PLN Wilayah Sulselrabar, Bambang Yusuf mengatakan bahwa dengan adanya Densus PLN ini, pelanggan tidak perlu khawatir akan darimana pasokan listrik didapatkan karena PLN siap melayani.

"Apapun acara, pekerjaan pembangunan, dan industri anda listriknya akan PLN sediakan karena memberikan pelayanan khusus kepada pelanggan adalah kebanggan bagi kami," kata Bambang.

Manajer PLN Area Makassar Selatan Khairullah menambahkan bahwa tujuan dari dibentuknya Densus PLN AMS adalah untuk meningkatkan kualitas layanan khusus yang berada di seputaran Area Makassar Selatan.

Ampi perwakilan dari Slemmersindo Makassar selaku EO (Event Organizer) pada acara Beautiful Malino mengucapkan terimakasih kepada PLN atas kerjasama dan perjuangannya untuk memasok listrik dalam acara tersebut.

"Tidak main-main, dikarenakan titik lokasi acara yang cukup jauh dari jaringan listrik, PLN melakukan penarikan jaringan sepanjang 350 meter serta menyediakan infrastruktur tambahan," ujar Ampi.

Mekanisme untuk menggunakan layanan tersebut adalah calon pelanggan dapat langsung mendaftarkan permohonan layanan ke kantor PLN terdekat, website PLN, atau PLN 123. Nantinya petugas PLN akan langsung terjun ke lapangan untuk survey lokasi dan setelah pemasangan instalasi petugas akan bersiaga di lapangan untuk memastikan pasokan listrik andal.

Dengan adanya densus tersebut, PLN siap melayani berapapun kebutuhan listrik pelanggan dan dimanapun lokasinya. Kemudahan layanan dan penghematan bagi pelanggan adalah tujuan dibentuknya Densus tersebut. (*)